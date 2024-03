Gähnend in den Frühling: Was hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit?

Gähnend in den Frühling: Was hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit?

Es ist zwar hell, gut aus dem Bett kommt man aber nicht: Einige Menschen fühlen in diesen Tagen Frühjahrsmüdigkeit. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa )

Die Natur blüht langsam auf, doch der Körper will bloß Ruhe und Schlaf? Was hinter Frühjahrsmüdigkeit steckt und wie man sie am besten loswird.