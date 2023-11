Wichtige Stammzellen enthalten

Eine besondere Spende: Nabelschnurblut

Düsseldorf/Ulm / Lesedauer: 4 min

Eine sinnvolle Investition in die Gesundheit des Kindes? Nabelschnurblut einlagern zu lassen kann Eltern für die ersten 18. Lebensjahre des Kindes durchaus 3000 Euro kosten. (Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-tmn )

Im Mutterleib versorgt die Nabelschnur das Baby mit allem, was es braucht. Nach der Geburt wandert sie meist in den Müll. Dabei kann das Blut darin Leben retten. Was Eltern dazu wissen sollten.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 04:02 Von: Deutsche Presse-Agentur