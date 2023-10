Jedes Jahr werden in Deutschland circa 350.000 Hüft- und Knieendoprothesen eingesetzt, aber nur etwa 1000 Sprunggelenksendoprothesen. Diese Operationen werden vor allem in Fuß- und Sprunggelenkszentren, wie zum Beispiel im Klinikum Stuttgart, gemacht. Das Fuß- und Sprunggelenkszentrum ist eines von derzeit nur drei nach der Deutschen Assoziation für Fuß- und Sprunggelenk (D.A.F.) zertifizierten Zentren in Baden-Württemberg. Der Leiter Professor Patrik Reize erklärt im Interview, warum ein künstliches Sprunggelenk immer noch relativ selten implantiert wird.

Herr Reize, warum steckt die Endoprothetik im Bereich des Sprunggelenks noch in den Kinderschuhen?

Das obere Sprunggelenk ist die Schnittstelle zwischen Körper und Fuß und dient dem Heben und Senken des Fußes. Aufgrund der starken Belastung und der großen Übertragung von Kräften auf eine kleine Fläche unterliegt das obere Sprunggelenk einer hohen Beanspruchung.

Dr. Patrik Reize leitet das Fuß- und Sprunggelenkszentrum im Klinikum Stuttgart. (Foto: Rautenberg )

Durch den speziellen Aufbau und die speziellen zellulären Eigenschaften des Sprunggelenkknorpels hält dieser jedoch lange dem Verschleiß stand. Erst in den letzten Jahren wurden nun Möglichkeiten entwickelt, Sprunggelenksprothesen zu revidieren und zu wechseln. Die Sprunggelenksendoprothetik ist damit im Vergleich zur Endoprothetik des Hüft- und Kniegelenks noch relativ neu, das Wissen in der Bevölkerung, wann Sprunggelenksendoprothetik möglich und sogar von Vorteil ist, noch nicht weit verbreitet. Die Patienten fragen diese spezielle Operation deshalb generell wenig nach. Dies gilt auch für Ärzte.

Was sind die besonderen Herausforderungen bei der Sprunggelenksproblematik?

Die Patienten kommen meistens nach Unfällen mit komplexen Verletzungen der Knochen und der Weichteile zu uns. Oder es handelt sich um Patienten mit entzündlichen Gelenkerkrankungen wie chronische Polyarthritis oder Psoriasisarthritis, mit Problemen nach Knocheninfarkten oder Infektionen. Die Anatomie ist deshalb häufig komplex zerstört. Vielfach hat der Weichteilmantel gelitten oder es bestehen zusätzliche Durchblutungsstörungen.

Was hat sich in den vergangenen Jahren in diesem Bereich getan?

Mangels tauglicher Alternative war jahrzehntelang die Arthrodese, also die Versteifung des Gelenks, Mittel der Wahl zur Behandlung. Seit den 1970er-Jahren wurde zunehmend versucht, die Beweglichkeit des Sprunggelenks zu erhalten. Die Anfänge der Sprunggelenksendoprothetik zeigten hohe Lockerungsraten. Nicht immer konnte der Gangablauf normalisiert werden, die klinischen Ergebnisse waren teilweise enttäuschend. Im Laufe der Zeit wurden jedoch neue Prothesengenerationen entwickelt, Designfehler der Implantate ausgemerzt, die Knochenresektion wurde verkleinert. Durch Forschung und neuere Instrumente konnte eine deutliche Verbesserung der Implantatpositionierung erreicht werden, sodass eine Sprunggelenksprothese gegenüber einer Gelenkversteifung heute von Vorteil für den Patienten sein kann.

Wie ist der Stand heute?

Mittlerweile stehen uns Prothesen zur Verfügung, die ein weitestgehend anatomisches Design haben und mit minimalen Knochenentfernungen einhergehen. Durch verbesserte Planungstools, Schablonen und Computernavigation gelingt es, die Prothesen so zu platzieren, dass sie bestmöglich funktionieren. Dabei bestehen die Prothesen aus drei Komponenten, einem Ersatz der Schienbeingelenkfläche, einem Ersatz der Sprungbeingelenkfläche und einem fixierten oder mobilen Kunststoffgleitkern. Obwohl gemessen am Anteil der Hüft- und Knieversorgung der Anteil der Sprunggelenksendoprothesen immer noch gering ist, steigen die Implantationszahlen an.

Wie sieht der ideale Patient für diese Operation aus?

Der ideale Patient für eine Sprunggelenksendoprothese ist der Patient mit rheumatoider Arthritis und guter Knochensubstanz oder der Arthrosepatient im fortgeschrittenen Alter, der weiter aktiv bleiben will. Besonders wenn bereits Arthrosen in angrenzenden Fußgelenken vorhanden sind oder eine Arthrose auf der Gegenseite vorliegt, bewährt sich die Sprunggelenksendoprothese. Mit zunehmenden Möglichkeiten der Revisionsendoprothetik können auch junge Patienten mit posttraumatischer Arthrose behandelt werden. Wichtig ist, dass der Patient oder die Patientin über die verschiedenen Möglichkeiten gut informiert wurde und überzeugt ist, den richtigen Weg zu gehen. Hierfür bieten wir im Sprunggelenkszentrum des Klinikum Stuttgart ausführliche Beratungen und Zweitmeinungen an.

Bei welchen Krankheitsbildern sollte von einer Endoprothese abgesehen werden?

Einschränkungen gibt es, wenn der Weichteilmantel schlecht ist und Wundheilungsstörungen zu befürchten sind, bei Charcotgelenken oder bei ausgeprägten Fehlstellungen und Gelenk-instabilitäten, die nicht ausgleichbar sind. Außerdem ist es wichtig, dass das Sprungbein ausreichend vital ist, um einen guten Untergrund für die Endoprothese zu bieten.

Welche postoperativen Schwierigkeiten kann es nach Einsetzen eines Gelenks geben?

Da das Sprunggelenk nur von wenig Weichteilgewebe umgeben ist und die Arterien, Venen, Lymphgefäße und Nerven, die den Fuß versorgen, um das Sprunggelenk unter Bändern und Faszien umgelenkt werden müssen, besteht die Gefahr von Wundheilungsstörungen. Insbesondere wenn schon Durchblutungsstörungen vorliegen, kann das Heilvermögen der Haut im Einzelfall mal überfordert sein.

Wann kann nach der OP mit der Reha begonnen werden?

Während die Versteifung im Regelfall eine Entlastung von zwölf Wochen erfordert, dürfen Patienten mit Sprunggelenksendoprothese bereits in den ersten Tagen voll belasten und arbeiten gleich in Rehazentren an ihrer Mobilität. Im Unterschied zum Arthrodesenpatienten geht deshalb der Patient nach einer Sprunggelenksprothese gleich in ein Rehazentrum. Innerhalb einer Woche kann und soll er wieder voll belasten.

Wie sehen die Maßnahmen aus?

Der Patient bekommt gleich nach der Operation intensive Krankengymnastik und abschwellende Maßnahmen wie manuelle Therapie und Lymphdrainage.