Man muss schon ganz genau hinschauen, um bei Beate Eska minimalste Unregelmäßigkeiten im Gangbild zu erkennen. Wenn überhaupt fällt noch am ehesten der unterschiedliche Umfang ihrer Wadenmuskulatur ins Auge. Links kräftig und ausgeprägt, rechts zart und dünn. Der Grund: Die 62-Jährige hat ein versteiftes Sprunggelenk und kann deshalb ihren rechten Fuß weder strecken, noch zur Seite drehen. Diese mangelnde Bewegung lässt die Wadenmuskeln im rechten Bein verkümmern.

Beate Eska aus Leutkirch im Allgäu ist trotzdem mehr als zufrieden mit der sogenannten Arthrodese, der Versteifung ihres Sprunggelenks. „Ich bin Professor Walther aus München sehr, sehr dankbar“, sagt die gebürtige Lindauerin, die sich selbst als „absoluten Bewegungsmenschen“ bezeichnet. Sie sei schmerzfrei, könne heute normale Schuhe ohne Einlagen tragen, fahre Rad, gehe zum Schwimmen und Walken, mache Langlauf und spiele Golf.

Mittels Platten und Schrauben wird das Sprunggelenk fixiert und der Gelenkspalt geschlossen. (Foto: privat )

Das war nicht immer so. Der Leidensweg der gelernten Bankkauffrau ist lang. „Ich bin eine Zwillingsgeburt“, erzählt sie; ihre Fußfehlstellung sei bereits angeboren. Ihre ersten Lebensjahrzehnte sei sie nur auf der Außenkante der rechten Fußsohle aufgetreten. Während man ein solches Defizit heutzutage bereits im Säuglingsalter behebe, sei das im Jahr 1961 noch nicht üblich gewesen.

Und so kam es, dass sie zunächst mit ihrem „verkorksten Fuß“, so ihre Worte, extrem viel Sport getrieben hatte. Triathlon, Marathon, Tennis, Joggen und Skifahren ‐ Beate Eska ließ es richtig laufen. Mit schlimmen Folgen. Bereits 1984, im Alter von 23 Jahren, hatte ihr ein Lindauer Orthopäde prophezeit: „Mit 40 Jahren sind Sie ein Krüppel.“

Kein Sport mehr möglich

Untersuchungen in einer Ravensburger Klinik schlossen sich an. Eigentlich sollte nun eine Osteotomie vorgenommen werden, eine Umstellung von Fuß und Gelenk. Letztendlich rieten die Experten aber ab. Zu groß die Operation, zu fraglich der Erfolg. Auch bei weiteren Konsultationen im Universitäts- und Rehabilitationsklinikum Ulm (RKU) wurde eine konservative Behandlungsmethode empfohlen. Das hieß Außenranderhöhung im Schuh sowie Korrekturschienen.

24 Jahre lang hielt sich Eska so auf den Beinen, doch im Jahr 2008 ging dann gar nichts mehr. Durch die lange Fehlbelastung hatte die Arthrose ganze Arbeit geleistet. „Ich habe mich nur noch rumgeschleppt, musste ständig Schmerzmittel nehmen.“ Von Sport konnte keine Rede mehr sein.

Ist heute schmerzfrei: Beate Eska, hier mit ihrem Mann Werner, einem Orthopäden. (Foto: Birgit Letsche )

Weil keine Knorpelmasse mehr vorhanden war und Knochen auf Knochen rieb, stand nach Untersuchungen in Frankfurt und Straubing fest, dass eine Endoprothese Abhilfe schaffen sollte. 48 Jahre war Beate Eska damals alt.

Die Operation gelang. Mehrere Jahre lang war sie schmerzfrei und kam sehr gut mit dem künstlichen Sprunggelenk zurecht. Auch wenn man immer wissen müsse, dass auch bei einer Endoprothese die Bewegungsfähigkeit zum Teil eingeschränkt sei, wie sie erwähnt.

Bereits 2013 aber kamen Probleme und Schmerzen nach und nach zurück. Es wurde festgestellt, dass sich unter der Endoprothese ein Hohlraum im Knochen gebildet hatte. „Mangelnde Durchblutung führt zu einem ungenügenden Knochenstoffwechsel. Die Prothese lockert sich“, sagt Beate Eskas Mann Werner. Der 70-Jährige ist vom Fach, hatte er doch bis 2014 eine orthopädische Arztpraxis in Leutkirch.

Chirurgische Meisterleistung

Beate Eska musste sich entscheiden: entweder eine Revision, also eine neue Endoprothese, oder aber eine Arthrodese, eine Versteifung des oberen Sprunglenks. Sie entschied sich für Letzteres, „nicht wissend, was auf mich zukam“.

In der Schön Klinik in München-Harlaching wurde sie von Professor Markus Walther, einem ausgewiesenen Spezialisten in der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, sowie einer Oberärztin sechs Stunden lang operiert. Veranschlagt werden normalerweise höchstens zwei bis drei Stunden. Weil die Löcher im Knochen aber viel größer waren als zunächst angenommen, musste eigenes Knochenmaterial aus den Beckenkämmen im Rücken entnommen und wie ein 3-D-Puzzle im Fuß zusammengesetzt werden. Eine chirurgische Meisterleistung. Schrauben fixierten anschließend das Ganze. „Der gesamte Fuß wurde komplett umgebaut, der Gelenkspalt zugebaut“, so Werner Eska.

Es folgte eine harte Zeit, die anfangs nur mit Schmerzkatheder auszuhalten war. Beate Eska sagt, dass ihr vor allem auch die beiden Stellen in den Beckenkämmen schwer zu schaffen gemacht hatten. Sieben Monate lang musste sie Tag und Nacht einen sogenannten Walker tragen und an Stützen gehen. Bein und Fuß durften keinesfalls belastet werden. Denn die Knochen sollen wie nach einem Bruch auf natürliche Weise miteinander verwachsen. Beim kleinsten Fehler wäre der Operationserfolg gefährdet gewesen. „Ohne meinen Mann als Hilfe hätte ich das niemals geschafft“, sagt sie.

Schnee von gestern. Heute ist sie wieder jeden Tag sportlich unterwegs. Professor Walther ist ihr ganz persönlicher Held. „Er war meine Rettung.“ Zwar musste vor zwei Jahren auch das untere Sprunggelenk mit drei Schrauben versteift werden, doch das sei „ein Klacks“ dagegen gewesen.

Übrigens: Etwas Gutes hat ihre lange Krankengeschichte ja doch. Bei der Behandlung damals in Ulm vor fast 40 Jahren hat Beate Eska nämlich ihren Mann als einen der behandelnden Ärzte kennengelernt; am 6.6.1986 wurde geheiratet. Zum Happy End gehören zwei erwachsene Kinder und ‐ bislang ‐ zwei Enkelkinder.