Asiatischer Hackfleischsalat lässt Geschmacksknospen knallen

Haben Sie auch im Winter Lust auf einen knackig-frischen Salat? Dann ist dieser asiatisch inspirierte Hackfleischsalat perfekt! Denn hier kommen Möhren und Spitzkohl als regionales und saisonales Gemüse zum Einsatz. Geschmacklich abgerundet mit typisch asiatischen Zutaten wie Minze, Koriander und Limettensaft entsteht ein Fusion-Gericht mit Geschmacksexplosion.

Außerdem habe ich in diesem Rezept die Hälfte des Hackfleischs durch gebratene Champignons ersetzt. Das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Im Gegenteil! Die gebratenen Champignons bringen mit ihrem Umami ein ganz wundervolles Aroma ins Gericht. Ein schönes Beispiel, wie man Fleisch reduzieren kann, aber auf Genuss nicht verzichten muss.

Zutaten für 4 Portionen:

150 g Spitzkohl

2 Möhren (ca. 150 g)

400 g Champignons (braun)

1 EL Pflanzenöl

2 Zehen Knoblauch

1 Limette

400 g Rinder-Hackfleisch (aus nachhaltiger Tierzucht)

1 TL brauner Zucker

1 EL Reisessig (alternativ Weißweinessig)

1 EL Fischsoße

2 EL Sojasoße

120 g Mie-Nudeln

20 g Koriander

10 g Minze

5 Lauchzwiebeln

1/2 TL Chiliflocken (optional)

Zubereitung:

1. Spitzkohl waschen und abtrocknen. Strunk wegschneiden. Die Blätter dann in feine Streifen schneiden. Möhren schälen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Beides in einer großen Schüssel vermengen und beiseitestellen.

2. Champignons mit einem Küchentuch von Schmutz befreien und in sehr feine Würfel schneiden.

3. In einer großen beschichteten Pfanne das Öl stark erhitzen und die Champignons darin anbraten bis sie knusprig braun sind. Die Champignons dann in die Schüssel zum Gemüse geben.

4. Knoblauch schälen. Limette auspressen.

5. Das Hackfleisch in der Pfanne bei großer Hitze anbraten bis es ebenfalls knusprig-braun ist. Temperatur reduzieren. Knoblauch durch eine Knoblauchpresse drücken und unter das Fleisch mischen. Einige Minuten mitbraten. Dann den Zucker unterrühren und leicht karamellisieren lassen. Das Hackfleisch mit Limettensaft, Reisessig, Fischsoße und Sojasoße würzen.

6. Parallel die Mie-Nudeln in kleine Portionen brechen und laut Packungsanleitung kochen.

7. Das Hackfleisch und die Mie-Nudeln heiß zum Gemüse geben und alles gut vermengen. Den Salat ziehen lassen, bis er abgekühlt ist.

8. Koriander und Minze waschen und trockenschütteln. Die Blätter grob von den Stielen zupfen. Die Lauchzwiebeln waschen und abtrocknen. Strunk und den oberen, dunklen Teil wegschneiden. Die Lauchzwiebeln dann in feine Ringe schneiden.

9. Kurz vor dem Servieren die Kräuter und die Lauchzwiebeln unter den Hackfleischsalat heben und nach Belieben mit Chiliflocken würzen.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/