Sport und Knoblauch

Arthrose vorbeugen und Lebensqualität steigern

Gundelfingen / Lesedauer: 1 min

Regelmäßige leichte Bewegung ist gut und wichtig für die Gelenke. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn )

Nicht nur alte Menschen erkranken an Arthrose. Auch für junge Menschen gibt es Risikofaktoren. Was sind Warnzeichen und was kann man vorbeugend tun?

Veröffentlicht: 21.11.2023, 07:01 Von: Deutsche Presse-Agentur