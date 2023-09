Viele Menschen fragen sich, in welchen Mengen Alkohol schadet. Die Weltgesundheitsorganisation hat kürzlich eine Erklärung veröffentlicht, die für Hunderttausende Genusstrinker ernüchternd wirkt.

Demnach gäbe es beim Alkoholkonsum keine gesundheitlich unbedenkliche Menge. Alkohol sei eine toxische, psychoaktive und süchtig machende Substanz, die zudem sieben Krebsarten begünstigt:

Mundhöhlenkrebs

Speiseröhrenkrebs

Kehlkopfkrebs

Rachenkrebs

Leberkrebs

Darmkrebs

Brustkrebs

Ist ein kompletter Alkoholverzicht demnach die Lösung? „Ja“, sagt Michael Sigg von der Selbsthilfegruppe „dry-land“ in Sigmaringen, „es geht nur ganz oder gar nicht.“

Er meint:

Alkoholismus beginnt mit ein bis zwei Bier pro Tag, dann werden es vier bis fünf und irgendwann ist man abhängig. Der Körper meldet sich und fragt: ‚Wo bleibt mein Alkohol?‛ Michael Sigg

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen äußert sich weniger streng. Alkohol ja - aber in Maßen.

Die Empfehlung lautet:

An mindestens zwei Tagen pro Woche keinen Alkohol zu trinken.

Dass Frauen nicht mehr als zwölf Gramm Alkohol pro Tag trinken, also nicht mehr als ein kleines Glas Wein (0,125 Liter); dies entspricht über eine Woche verteilt bei zwei alkoholfreien Tagen 60 Gramm.

Dass Männer nicht mehr als 24 Gramm Alkohol pro Tag trinken, also zwei kleine Gläser Bier (0,6 Liter); dies entspricht über eine Woche verteilt bei zwei alkoholfreien Tagen 120 Gramm.

Damit zurück zur Eingangsfrage. Man(n) trinkt zu viel Bier, wenn der Wochenkonsum mehr als sechs Flaschen Bier beträgt. Frau trinkt zu viel Wein, wenn der Wochenkonsum mehr als eine Flasche beträgt.

Marcus Abel, Leiter der bwlv-Beratungsstelle in Tuttlingen, holt etwas weiter aus. Seine Organisation hilft nicht nur harten Alkoholikern, sondern auch „klassischen Entlastungstrinkern“, wie er sagt. „Jeder hat wahrscheinlich mal Stress im Job, in der Familie oder im Freundeskreis“, so Abel.

Und weiter: „In diesen Phasen wird häufig mehr Alkohol konsumiert. Problematisch wird es, wenn der Betroffene sein soziales Umfeld vernachlässigt, seine Hobbys aufgibt und vor allem: Wenn er oder sie nur noch alleine trinkt. In diesem Fall bieten wir unsere Hilfe an.“

Grundsätzlich teilt Abel die Empfehlung der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, allerdings korrigiert er die Zahlen nach unten. „Bei zwei alkoholfreien Tagen pro Woche sollte nur ein kleines Bier pro Tag konsumiert werden.“

Karl Hertkorn vom Caritaszentrum Bad Saulgau hält weniger vom Zählen der Gläser Bier, Wein, Cocktail oder Schnaps. Er sagt: „Grundsätzlich gilt: Man trinkt zu viel, wenn man berauscht ist. Das ist man, wenn die Reaktionsfähigkeit abnimmt. Bei der Arbeit, beim Autofahren, aber auch bei Gesprächen.“

So sinkt die Lebenserwartung bei zu viel Alkohol

2,5 Liter Bier oder 1 Liter Wein pro Woche: Keine oder leicht verringerte Lebenserwartung.

2,5 bis 5 Liter Bier oder 1 bis 2 Liter Wein pro Woche: Um sechs Monate verringerte Lebenserwartung.

5 Liter bis 9 Liter Bier oder 2 bis 3,5 Liter Wein pro Woche: Um zwei Jahre verringerte Lebenserwartung.

• Über 9 Liter Bier oder 3,5 Liter Wein pro Woche: Um fünf Jahre verringerte Lebenserwartung.

(Quelle: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen)