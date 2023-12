Die Filmstarts der Woche

Neue Filme von Simon Verhoeven und Wim Winders, dazu eine Komödie aus Frankreich, ein chinesisches Sci-Fi-Spektakel und die Abenteuer einer Entenfamilie.

„Shakespeare in Radlerhosen“ - Milli-Vanilli-Film

München (dpa) - Vor 35 Jahren begann in München die Geschichte von Milli Vanilli - wenige Jahre danach war sie schon wieder vorbei. Der Grund: Der womöglich größte Betrugsskandal der Pop-Geschichte. Als Anfang der 1990er Jahre bekannt wurde, dass Robert „Rob“ Pilatus und Fabrice „Fab“ Morvan ihre Hits nie selbst gesungen, sondern die Lippen nur zu den Stimmen anderer bewegt hatten, ging ein Aufschrei durch die Musikwelt. Regisseur Simon Verhoeven («Männerherzen») bringt die Geschichte hinter diesem Skandal nun auf die Leinwand.

Girl You Know It's True, Deutschland/Frankreich 2023, 124 Min., FSK ab 12 Jahren, von Simon Verhoeven, mit Matthias Schweighöfer, Tijan Njie, Elan Ben Ali

„Perfect Days“ von Wim Wenders

Berlin (dpa) - Der neue Film der Regie-Ikone Wim Wenders spielt in Tokio und erzählt von einem Mann namens Hirayama (Koji Yakusho). Fast dokumentarisch folgt die Kamera dem Mann, der als Reinigungskraft für Toiletten arbeitet und mit seinem einfachen Leben zufrieden zu sein scheint. Er lebt allein, liest gerne und hört Rockmusik. Nach und nach erfahren die Zuschauer etwas mehr über Hirayamas Vergangenheit.

Perfect Days, Deutschland/Japan 2023, 125 Min., FSK ab 0/o.A. Jahren, von Wim Wenders, mit Koji Yakusho, Tokio Emoto

„Monsieur Blake zu Diensten“: Komödie mit John Malkovich



Paris (dpa) - Seit dem Tod seiner Frau hat Andrew Blake die Freude am Leben verloren. In seiner Untröstlichkeit beschließt der erfolgreiche britische Unternehmer nach Frankreich auf das Schloss von Beauvillier zurückzukehren, auf dem er seine verstorbene Frau vor über 40 Jahren kennengelernt hatte. Doch sein Aufenthalt verläuft anders als erhofft. Mit der Komödie „Monsieur Blake zu Diensten“ präsentiert Gilles Legardinier seine erste Regiearbeit. Der Film beruht auf seinem Erfolgsroman „Complètement cramé“, der in 22 Ländern und 17 Sprachen veröffentlicht wurde. Für seine erste Regiearbeit holte Legardinier den amerikanischen Schauspieler John Malkovich vor die Kamera. Ihm gegenüber spielt Fanny Ardant mit anmutiger Eleganz Nathalie Beauvillier, die völlig verarmte Besitzerin des prächtigen Anwesens.

Monsieur Blake zu Diensten, Frankreich, Luxemburg, 2023, 110 Min, FSK o.A., von Gilles Legardinier, mit John Malkovich, Fanny Ardant, Philippe Bas

Sequel vom Kinohit: „Die wandernde Erde II“



Peking (dpa) - Ein Weltraumabenteuer aus Fernost mit einem gar nicht so abwegigen Weltuntergangsszenario: Mit „Die wandernde Erde II“ kommen Kenner der chinesischen Kino-Szene und Fans von Katastrophen-Filmen auf ihre Kosten. Gespickt mit Spezialeffekten kann der Streifen von Regisseur Frant Gwo mit Hollywood mithalten. Bei der Story merkt man dem Film seinen chinesischen Ursprung an. Für asiatische Filme typische Kampfszenen reihen sich neben gewaltige Explosionen, und natürlich darf auch eine Liebesgeschichte nicht fehlen. Der Vorgänger „Die wandernde Erde“ war ein Kinohit, den das Branchenmagazin „Hollywood Reporter“ als „Chinas erstes interstellares Spektakel in großem Maßstab“ bezeichnete.

Die wandernde Erde II, China 2022, 173 Minuten, von Frant Gwo, mit Andy Lau, Jing Wu, Zhi Wang

„Raus aus dem Teich“: Entenfamilie geht auf Abenteuerreise



Paris (dpa) - In „Raus aus dem Teich“ bricht eine Entenfamilie zu einer Reise in den Süden auf, die sich zu einem wahren Abenteuer entwickelt. Farbenfroh und mit tollen Bildern erzählt der Film von Freundschaft, Mut und Zusammenhalt. Im Deutschen leihen unter anderem Elyas M'Barek und Nazan Eckes den Enten ihre Stimmen.

Raus aus dem Teich, USA 2023, 92 Minuten, FSK 0, von Benjamin Renner, mit den Stimmen von Elyas M'Barek, Nazan Eckes

Trailer