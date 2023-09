Ist aber das Beschaffungsamt tatsächlich eine Hürde, wenn es um mehr Material für die Bundeswehr geht? Ein von Ursula Münch moderiertes Podium geht der Frage nach. Provokativ steht dazu die These im Raum, Waffenbestellung in Deutschland sei so bürokratisch. Paul Röck berichtet dazu aus seinen Erfahrungen.

Er leitet den Vertrieb des Behördengeschäfts bei dem in Friedrichshafen ansässigen Geschäftsbereich Power Systems des britischen Technologiekonzerns Rolls-Royce. Dabei geht es vor allem Antriebe für militärische Landfahrzeuge und Schiffe. Röck greift das Sondervermögen für die Bundeswehr auf. Es würde sich dabei die Frage stellen, wie schnell die Aufträge bei den Unternehmen ankommen. „Bis da wirklich etwas kommt, vergehen zwölf bis 18 Monate“, berichtet er.

Wobei sich laut seinen Worten die Industrie bereits am ersten Tag des Ukraine-Kriegs auf Anforderungen von staatlicher Seite vorbereitet habe ‐ schon deshalb, weil ein Warten auf deutsche Entscheidungen zu lange gedauert hätten. „Dann wären wir nicht soweit vorbereitet“, sagt Röck. Er beklagt, dass „komplexe Prozesse“ bei der deutschen Rüstungsbeschaffung „über Nacht nicht wegzubekommen“ seien. Als Beispiel nennt er eine Ausrüstung von Artillerie-System mit Fahrzeugen: „Welcher Lkw? Welcher Panzer? Für eine Entscheidung gehen schon mal zwei Jahre ins Land.“

Laut Röck sei noch nicht einmal die Wiederbeschaffung von Gerät, dass die Bundeswehr an die Ukraine abgegeben habe, intensiv angelaufen. In Deutschland sei letztlich ein Streben nach perfekten Lösungen wahrnehmbar ‐ mit entsprechenden Verzögerungen bei der Beschaffung von Rüstungsgüter.

Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, verweist darauf, dass die Bundeswehr „über Jahre runter gespart“ worden sei. Dann habe der Ukraine-Krieg angefangen und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Sondermögen verkündet.

Von der Bundeswehr sei eine Wunschliste gekommen. Dann habe man festgestellt, dass es noch keinen beschlossenen Bundeshaushalt gibt, in dem dieses Geld auch eingeplant ist. Dann sei an Budgetpositionen herumgebastelt worden. Die Folge laut Atzpodien: „Da ist erst einmal nichts bei der Industrie angekommen.“ Bürokratische Hindernisse hätten dies eben verzögert.

Als Hürde sieht Atzpodien auch die Struktur des Beschaffungsamt der Bundeswehr. Es sei eine zivile Administratur, die lange Zeit benötige, um alles unter die Lupe zu nehmen, „damit bloß keine Vorschriften missachtet werden“. Selbst als im Frühjahr alle Vorschriften abseits geltender Gesetzes außer Kraft gesetzt worden seien, habe sich kaum etwas verändert. Dazu seien die Vorgänge im Beschaffungsamt einfach zu eingefahren. Zudem bemängelt auch Atzpodien, dass man sich in Deutschland in einen „nicht zielführenden Perfektionswahn hineinmanöveriert“ habe. Bei jedem Projekt würde es etwas geben, dass man irgendwie doch noch modifizieren könne. Was zu endlosen Verzögerungen führe.

„Bloß keine Fehler machen.“ Mit diesem Satz umschreibt Michael Eßig die Geisteshaltung im Beschaffungsamt. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in München. Das Problem liege dabei auch daran, dass es viele Zielkonflikte gebe: Das Beste für die Truppe, gleichzeitig günstige Produkte, was wird wirklich gebraucht etc. Eßig erklärt, dass das Beschaffungsamt rund 7900 Vorschriften kenne. 7500 davon seien technischer Art.

Der Rest betreffe Beschaffungsprozesse. Dies allein sei aber nicht das Problem. Vielmehr würden diese Vorschriften noch mit Detailvorschriften unterlegt. So müssten etwa Beschaffungen über 25 Millionen Euro ein zweites Mal durch den Bundestag, weil in der Politik Misstrauen gegenüber der Bundeswehr herrsche.

Cedric Rehman, ein Journalist, der auch aus Krisengebieten berichtet, treibt noch etwas anderes um. Er glaubt, die Bereitschaft der Deutschen zur Unterstützung der Bundeswehr könne wieder abnehmen. Durch die militärischen Erfolge der Ukraine sei schließlich „das Schreckgespenst Russland kleiner geworden“.