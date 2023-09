Nach der zehnten Zinserhöhung im Euroraum ist Schluss. Oder doch nicht? Volkswirt Alexander Gruber legt sich fest: „Bei den Leitzinsen in der Euro-Zone ist der Gipfel erreicht.“ Gleichzeitig räumt er mit einem seiner Meinung nach weit verbreiteten Irrtum auf: Auch wenn die Währungshüter in Frankfurt in kurzer Zeit zehn Mal die Zinsen angehoben hätten, könne von einer restriktiven Zinspolitik keine Rede sein. Gruber hatte für die EZB sogar Lob übrig. „Aktuell macht die Notenbank ihre Sache gar nicht so schlecht“, sagt der Ökonom.

Wohin steuert die Geldpolitik und mit welchen Auswirkungen müssen die hiesige Wirtschaft und Verbraucher rechnen? Erklärungs- und Deutungsversuchen zu dieser Thematik machten am Donnerstag auf dem Bodensee Business Forum neben Gruber auch Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Markus Kern, Geschäftsführer des Reisemobilherstellers Carthago und Andreas Reisch, Chef des Bauunternehmens Georg Reisch.

Welche Bremsspuren der aktuelle Zinserhöhungszyklus in den Büchern seiner Bank hinterlässt, skizziert Josef Hodrus anhand von einigen Zahlen: Demnach sind die Kreditanfragen für Immobiliendarlehen im ersten Halbjahr 2023 um 50 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum eingebrochen. Das ausgereichte Kreditvolumen ging gar um 60 Prozent zurück. Auch die Firmenkunden stünden Hodrus zufolge auf der Bremse, würden deutlich weniger Kredite nachfragen ‐ ein Viertel, um genau zu sein. Er habe, sagt Hodrus, in seiner mehr als 35-jährigen Karriere als Banker, „eine solche Situation noch nie erlebt“.

Herrschende Meinung unter Volkswirten und Bankern ist, dass die EZB viel zu spät auf die ausufernde Teuerung reagiert hat ‐ trotz ihres Mandats, das sie allein auf Preisstabilität verpflichtet. Doch im Frankfurter Eurotower unterschätzte man lange, was längst offensichtlich war ‐ verließ sich stattdessen auf Inflations-Rechenmodelle, die, das musste die EZB später eingestehen, Fehler hatten.

Hätte man die Konsequenzen des rasanten Zinsanstiegs bei frühzeitigerem Reagieren vermeiden können? „Vielleicht“, sagt Josef Hodrus. Nun müsse man die Suppe eben auslöffeln. Dabei ‐ das zeigen jüngste Inflationsdaten ‐ ist man glücklicherweise schon ein gutes Stück vorangekommen. Die Teuerung ist auf dem Rückzug. Vom Inflations-Zielwert, den die Währungshüter „nahe zwei Prozent“ verorten, ist der Euro-Raum gleichwohl noch weit entfernt. Deshalb spricht wenig dafür, dass die Zinsen demnächst wieder sinken könnten. Wirtschaft und Verbraucher müssen sich also auf absehbare Zeit darauf einstellen, dass Geld teuer bleibt.

Das spüren momentan vor allem Kreditnehmer; Anleger hingegen werden bei vielen Sparkassen und Genossenschaftsbanken nach wie vor mit Almosen abgespeist. Josef Hodrus warb dafür um Verständnis: Schließlich habe man den allermeisten Kunden auch keine Verwahrentgelte berechnet ‐ obwohl die Luft für die Institute zum Ende der Niedrigzinsphase hin immer dünner wurde.

Welche Auswirkungen das hohe Zinsniveau hat, zeigt sich exemplarisch in der Bauwirtschaft. Für Verbraucher, die eine Immobilie mit Krediten finanzieren wollen, rückt der Traum von den eigenen vier Wänden nach der zehnten Zinserhöhung in weite Ferne. „Im Wohnungsbau geht aktuell nichts“, bringt Bauunternehmer Andreas Reisch die Situation auf den Punkt. Dabei, sagt Reisch, sei der Bedarf an Wohnraum in Deutschland riesig. Der Unternehmer erwartet als Konsequenz weiter deutlich steigende Mieten ‐ für die Betroffenen ein Problem, für die Branche mittelfristig aber ein Hoffnungsschimmer: Ab einem bestimmten Mietpreisniveau, so Reischs Rechnung, wird Bauen wieder attraktiv. „Dann dreht sich die Stimmung.“

In anderen Wirtschaftszweigen nimmt man das augenblickliche Zinsniveau hingegen gelassener hin ‐ zumal Unternehmen mit einer starken Markposition wichtige Investitionsentscheidungen nicht vom Zinsniveau abhängig machen. „Wir konnten in den vergangenen Boom-Jahren Substanz aufbauen und Investitionen aus eigener Kraft stemmen“, sagt etwa Carthago-Chef Markus Kern. Da sich Carthago konsequent auf das Premiumsegment konzentriere, also eine sehr zahlungskräftige Klientel im Fokus habe, könne man das veränderte Umfeld gut abfangen. Schwierig seien nicht so sehr die höheren Zinsen, sondern die allgemeine Verunsicherung der Verbraucher durch die Vielzahl sich überlagernder Krisen.

Genau das mache es den Währungshütern aktuell auch so schwer, sagt Volkswirt Gruber, einen Kurs zu finden, der zwar die hohe Inflation bekämpft, gleichzeitig aber die Wirtschaft nicht abwürgt. Dass die EZB momentan so im Fokus steht kreidet Gruber zu großen Teilen der Politik an. „Die Geldpolitik hat eine Rolle eingenommen, die ihr nie zugedacht war. Sie muss sich einspannen lassen, weil die Politik versagt hat“, wettert Gruber. In einer idealen Welt sei die beste Geldpolitik die, die niemand mitbekomme. „Wenn jeder über Geldpolitik redet, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen.“

Gruber kann der aktuellen Situation aber auch Positives abgewinnen: Starke Unternehmen mit intakten Geschäftsmodellen könnten von dem höheren Zinsniveau langfristig sogar profitieren ‐ weil sogenannte Zombie-Firmen, die sich in der Niedrigzinsphase allein durch das billige Geld haben über Wasser halten können, aus dem Markt ausscheiden. Kapitalismus, schlussfolgert Gruber, funktioniere endlich wieder.