Zu viel Bürokratie, zu viel politisches Hin und Her: Angesichts der deutschlandweit schrumpfenden Wirtschaft haben Vertreter aus Unternehmen und CDU am Donnerstag in Friedrichshafen beim Bodensee Business Forum von Schwäbisch Media die Ampelregierung aufgefordert, überbordende Regeln abzuschaffen und Planungssicherheit zu schaffen.

Andernfalls sei auch der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg auf Dauer gefährdet. Nach aktuellen Prognosen schrumpft die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr um 0,6 Prozent.

Klare Worte und eine dezente Drohung

„Wir leben in einer Welt der Verbote und Regularien, dabei brauchen wir eine Welt der Anreize und der Technologieoffenheit“, sagte Peter Laier, Vorstandsmitglied der ZF Group im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.

„Wir beschäftigen in Baden-Württemberg 10.000 Menschen, deutschlandweit 55.000. Die Welt ist unser Zuhause, Friedrichshafen unsere Heimat.“

Bislang habe man weniger Standorte und damit auch Jobs ins Ausland verlagert als andere Unternehmen in der Automobil- und Zuliefererbranche. Daran wolle ZF grundsätzlich festhalten.

Sollte man aber wegen der Rahmenbedingungen in Deutschland und Baden-Württemberg nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, „müssen wir auch an anderen Lösungen arbeiten“.

Noch seien die Auftragsbücher der von Laier verantworten Sparte für Nutzfahrzeug- und Industrietechnik gut gefüllt. „Aber wir sehen dunkle Wolken am Horizont.“

Seitenhieb gegen Klimakleber

Manuel Hagel, Fraktionschef der CDU im baden-württembergischen Landtag und Andreas Stoch, sein SPD-Amtskollege, teilten die Besorgnis über die Schwäche der Wirtschaft und die Herausforderungen, vor denen diese durch den Umbau zu klimaneutraler Produktion steht.

Hagel konstatierte, als Exportland treffe Baden-Württemberg jeder Abschwung noch einmal stärker. Aber, so warnte der Ehinger Politiker: „Wir müssen stark aufpassen in unserem Land, dass wir nicht zu Jammerlappen werden. Wenn es Probleme gibt, klebt man sich nicht fest, sondern bewegt sich und löst sie.“ Die aktuellen Probleme seien hausgemacht.

CDU-Politiker sieht hausgemachte Probleme

Hagel betonte aber selbstkritisch: „In den letzten Jahren hat ja jede Partei dieses Land ja mal regiert, von Fehlern kann sich niemand freisprechen.“ Die CDU regiert in Baden-Württemberg seit 2016 als Juniorpartner der Grünen, zuvor von 1953 bis 2011 stellte sie die Ministerpräsidenten.

Wir müssen in Baden-Württemberg ein Modell für diese Transformation entwickeln, ein Modell, das wir in die ganze Welt exportieren können und wieder stark macht im Export. Andreas Stoch (SPD)

Hagel kritisierte, die Ampelregierung im Bund setze derzeit mit Themen wie einer Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich oder höherem Bürgergeld die falschen Prioritäten. „Wir müssen nicht immer nur über Verteilungsgerechtigkeit sprechen, sondern die Leistungsgerechtigkeit.“ Der Staat müsse deregulieren und auf die Menschen vertrauen, um Innovationskraft und Wirtschaft zu stärken.

Der Heidenheimer SPD-Politiker Stoch, dessen Partei im Land in der Opposition und im Bund mit regiert, kritisierte unter anderem den grünen Landesverkehrsminister Winfried Hermann. „Wer sagt, die Volkswirtschaft hänge zu stark vom Automobil ab, den würde ich gerne zu den Menschen schicken, die in der Autoindustrie arbeiten.“ Die wichtigste Zukunftsfrage sei die Zukunft der Arbeitsplätze. Gerade die Industrie stehe vor massiven, investitionsintensiven Umstrukturierungen.

SPD-Chef Stoch: „Baden-Württemberg zum Modellland für Transformation machen“

Hier müsse die Politik mit gezielten Subventionen Industriebetriebe unterstützen, um Jobs zu sicher. „Die Antwort auf diese Fragen sind entscheidend für die Zukunft des Industriestandorts Baden-Württemberg“. Der Weg hin zu erneuerbaren Energien sei notwendig. „Wir müssen in Baden-Württemberg ein Modell für diese Transformation entwickeln, ein Modell, das wir in die ganze Welt exportieren können und wieder stark macht im Export.“

Die anhaltenden politischen Debatten und Kurswechsel in Fragen von Energiesicherheit und Wirtschaftspolitik hätten auch massive Folgen auf die Gesellschaft, konstatierte Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Ein Beispiel: Einerseits würden AKW abgeschaltet, andererseits müssten klimafeindliche Braun- und Kohlekraftwerke wieder an Netz. Man stehe vor Fachkräftemangel und Wirtschaftskrise, schaffe aber etwa mit Regeln zur Arbeitszeiterfassung neue Zwänge für Unternehmen.

Politikwissenschaftlerin warnt vor Stärkung von Extremisten

„Es bedarf keines großen rhetorischen Talents von Extremisten, diese Widersprüche aufzudecken und sie nutzen, um unsere Demokartei und unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben“, sagte Münch auch mit Blick auf die Umfrageergebnisse der AfD. Die kam bei aktuellen Umfragen in Baden-Württemberg auf 20 Prozent der Stimmen.