Ein Begriff, den wohl aktuell niemand umgehen kann, ist Nachhaltigkeit. Längst ist ressourcenschonendes Verhalten in der Lebensrealität vieler Menschen angekommen. Doch was im Alltag zwischen Papierstrohhalmen und Lastenrädern häufig verborgen bleibt, sind die Bemühungen von Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie Nachhaltigkeit die Unternehmensplanung verändern kann und was außer der Ökologie relevant ist, diskutierten Business-Profis am Donnerstag beim Bodensee Business Forum.

Nachhaltigkeit kann eine Chance für Unternehmen sein, wenn sie mit der Wirtschaftlichkeit vereinbar ist. Davon zeigte sich Georg Kofler ‐ unter anderem bekannt aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ ‐ überzeugt. Hinderlich für ein nachhaltiges und zugleich lukratives Business seien hingegen realitätsferne Auflagen. „Ich ärgere mich über die ideologischen Kopfgeburten“, sagt Kofler, den das Thema sichtlich umtreibt. Unternehmen seien häufig mit Regularien belegt, die zwar der Nachhaltigkeit dienen sollen, in der Praxis jedoch kaum umsetzbar seien. Damit ein Unternehmen nachhaltig handeln kann, brauche es keine „Bürokratiemonster“.

Gemeinwohlökonomie ist das neue Wachstum

Laut Karl-Christian Bay, einem Wirtschaftsprüfer mit Kanzlei in Lindau, sind die Unternehmen jedoch in Teilen selbst für die Auflagen verantwortlich. „Letztendlich zwingen wir den Gesetzgeber zur Regulatorik, weil wir selbst den Gestaltungsraum nicht nutzen“, sagt er. Ihm zufolge hätten einige Wirtschaftsunternehmen die Chance verpasst, eigenständig Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Auch im Hinblick auf die wachstumsorientierte Unternehmensstrategie widerspricht Bay den Ansichten Koflers. Die Erde sei an einem Punkt, an dem die Ressourcen nahezu aufgebraucht sind und Wachstum seine Grenzen erreicht.

Bay spricht sich daher für eine Unternehmensstrategie aus, die im Wesentlichen auf das Gemeinwohl und nicht auf das Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist. Zur Nachhaltigkeit in der so genannten Gemeinwohlökonomie gehöre auch die Investition in die eigenen personellen Ressourcen und die innovative Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Nachhaltigkeit sei demnach auch an soziale Verantwortung und einen gewissen Führungsstil geknüpft. „Wir müssen Barrieren kippen“, sagte Bay.

Zusammenarbeit im Sinne der Innovation

Wie nachhaltige Zusammenarbeit von Unternehmen aussehen kann, zeigt das Joint Venture Cellcentric. Unter diesem Namen hatten sich die Daimler Truck AG und die Volvo Group 2021 zusammengetan, um gemeinsam Brennstoffzellen und nachhaltigen Transport weiterzuentwickeln. Der Vorteil: Cellcentric kann die jahrzehntelange Erfahrung von gleich zwei der weltweit führenden Lastkraftwagen-Hersteller nutzen. „Um die Klimaziele zu erreichen, haben wir nur noch 26 Jahre Zeit. Am Dieselmotor haben wir 130 Jahre geforscht“, sagt Cellcentric-Geschäftsführer Matthias Jurytko. Angesichts des knappen Zeitfensters sei es mehr denn je nötig, Kompetenzen verschiedener Akteure zusammenzubringen.

Damit Unternehmen die Klimaziele und Vorgaben zur Nachhaltigkeit einhalten können, brauche es neben Kooperationen jedoch vor allem finanzielle Mittel. So erklärt es Jasmin Ghubbar, Mitglied der Geschäftsleistung der DSV-Gruppe, die auf 20 Jahre Erfahrung bei der Sparkasse zurückgreifen kann. Während Großkonzerne Nachhaltigkeitsabteilungen aus der eigenen Tasche finanzieren, sind besonders Mittelständler auf Unterstützung angewiesen. Damit sich die Investition in eine Nachhaltigkeitsstrategie dennoch rechnet, müssen Unternehmer sich bewusst mit den Vorteilen und Risiken auseinandersetzen. Dafür sei es nie zu spät, so Ghubbar.