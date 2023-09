Künstliche Intelligenz (KI) wird unser Leben verändern, so viel steht fest. Doch kann KI auch unser Gerechtigkeitsempfinden befriedigen? Und was ist KI überhaupt, wie Moderatorin Kinza Khan auf dem BBF-Podium fragte. „KI ist simulierte Intelligenz“, erklärte Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. „Man füttert Maschinen mit ganz vielen Datenmengen, daraus entstehen mathematische Modelle, aus denen wieder neue Sachen entstehen.“ Erstaunliches, Nützliches und Unnützes, in Text, Bild und Sprache.

Mit welchen Daten die Maschinen gespeist werden, bestimmt der Mensch. Womit wir schon bei der Gerechtigkeit sind, wie Jessica Heesen, Professorin für Medienethik und Informationstechnik an der Uni Tübingen, sagt: „Soll KI gerecht sein, ist die Qualität der Daten wichtig. Ich kann zum Beispiel Daten auswählen, die die Bevölkerung repräsentieren, mit zehn Prozent Ausländeranteil. Oder ich konfiguriere die KI so, dass sie divers ist, damit alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind.“ Welche Auswahl ist nun gerechter?

Die Urteilskraft des Menschen ist Grundpfeiler von Gerechtigkeit. Und fehlerbehaftet. In der Medizin verursachen Fehldiagnosen laut einer Studie 30 Prozent aller Todesfälle. Wenn nun aber die KI zu besseren Diagnosen führt, sollte sie dann nicht den Arzt ersetzen? „Ich denke, KI sollte Ärzte und Ärztinnen ergänzen“, sagt Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter Baden-Württembergs und Lehrbeauftragter am Karlsruher Institut für Technologie. Weil, so Blume, KI helfen kann, wo es an Zeit für Diagnostik, Lehre oder Pflege fehlt. So auch beim Thema Einsamkeit. „Viele haben niemanden mehr, mit dem sie reden können. In Japan gibt es keine Angst, zu sagen, ich unterhalte mich besser mit der KI als mit niemandem.“

Pflegeroboter in menschlicher Anmutung werden schon heute eingesetzt. „In Zukunft wird es persönliche Avatare geben“, erklärt Blume, also künstliche Personen. Die uns morgens den Wecker stellen und Kaffee machen. Mit denen Menschen Beziehungen eingehen werden, weil die Avatare lernen, welche Stimmhöhe auf uns wirkt und wie sie für uns lächeln müssen.

„Wenn der Avatar drauf programmiert ist, zu lächeln und Kaffee zu bringen, ist noch alles gut“, sagt Klaus Löckel, CEO von Siemens Digital Industries Software. „Aber sobald die Gefahr besteht, dass er ein Eigenleben entwickelt, sage ich, stopp!“ Weil er sich dann auch über den Willen der Person hinwegsetzten könnte. Entscheidend ist dabei aber der menschliche Faktor: „Die Technologie selbst ist nie gut oder böse. Auch KI ist eine neue Technologie, mit sinnvollen Anwendungen. Aber man muss immer genau hinschauen.“ Auch Heesen warnt vor einer „magischen Aufladung“ der KI, wie sie es nennt. „Wir müssen uns immer bewusst machen, dass es Technologien sind, die von Menschen und für Menschen geschaffen wurden, zu bestimmten Zwecken. Man muss immer fragen, zu wessen Wohl ist das gemacht und wer verdient damit Geld.“

Deshalb braucht es Grenzen. Mit Normen, Transparenzrichtlinien und Haftungsregeln, wie die Expertin betont. „Es gibt schon viele Stellschrauben, europäische oder ethische Leitlinien, wo sich KI eingliedern lässt. Wir müssen es nur von Anfang an tun.“ Und nicht erst, wenn es zu spät ist.

Somit birgt die KI Chancen und Risiken. Verhindern aber lässt sie sich nicht, ist Blume sicher, der ans osmanische Reich erinnert. Dort wurde 1458 der Buchdruck verboten. „Das System blieb dadurch 100 Jahre stabil. Langfristig gesehen, war es aber nicht die beste Idee.“ Gleiches gilt für die KI. „Wir müssen in den Strom reingehen. Aber den Kopf über Wasser halten und kräftig schwimmen.“