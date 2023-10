Mit ihrem Sport halten es ja vor allem viele Rennradfahrer wie mit den Winterreifen, nur genau andersrum: Ostern bis Oktober ‐ dann kommt das geliebte Kohlefaserheiligtum wieder an die Wand ‐ oder immer häufiger ins voll ausgestattete Heimsportzentrum. „Offseason“ war gestern. Im Keller wird das Rad in den „smarten“ Rollentrainer gespannt. Dieser ist selbstverständlich über WLAN mit einer digitalen Trainingsplattform verbunden. Beim weltweit größten Anbieter Zwift jagen nach Feierabend oder auch sonst weltweit rund zwei Millionen „Racer“ durch digitale Trainingswelten. Geht für Einzelkämpfer, aber auch im Team. Statt aufs Sofa geht’s im Folterkeller die 21 Kehren hoch nach Alp d’Huez.

Bisher kann ich mich fürs Keller-Race nicht so recht begeistern. Denn ein Mountainbike gehört für mich in sein natürliches Habitat. Gerade das Saisonende hält so einige Vorteile bereit. Der wichtigste: Während die Trainingsweltmeister schon wieder im Keller durch ihre Parallelwelt strampeln, hat man die Trails für sich allein. Das gilt vor allem für so manchen alpinen Bike-Klassiker. Im Sommer gleicht der Fimberpass zwischen Paznauntal und Unterengadin einem Alpencross-Highway. Anfang Oktober waren wir oben auf 2608 Metern für uns allein. Landschaftlich ein absolutes Highlight, die Erzählung von der in allen Farben leuchtenden Natur erspare ich den Neidern.

Doch sind die bunten Blätter erst einmal gefallen, dann kann der Herbst auch seine hässlichen Seite zeigen. Alles nass, alles dreckig, alles rutschig: Nebel, Niesel, nasser Hintern. Auch das hat seinen Reiz. Ist alles erst einmal dreckig, ist es irgendwie auch wurscht. Es gilt nur eine Regel: Fahrradputzen darf nicht länger dauern, als es einzusauen. Da bin ich dann neidisch auf die Keller-Racer. Denn deren Rad bekommt maximal ein paar Schweißtropfen ab.