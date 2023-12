So geht E-Bike-Fahren auch im Winter

Sicher vorankommen

In den Wintermonaten schlägt Sicherheit Tempo. Deshalb ist es wichtig, die richtigen Reifen aufzuziehen. Ganzjahresreifen sorgen dank Lamellenprofil für Grip bei Kälte. Bei Eis sind hingegen Spike-Reifen zu empfehlen. Diese dürfen an Pedelecs genutzt werden, an S-Pedelecs hingegen nicht. Zusätzlicher Tipp: Wenn man den Reifendruck auf den Minimalwert reduziert, vergrößert das die Auflagefläche des Reifens.

Sichtbarkeit erhöhen

Sehen und Gesehenwerden ist für alle Radfahrenden ein wichtiges Thema. Durch zusätzliche Reflektoren am Körper oder ein weiteres Rücklicht am Fahrradhelm wird die Sichtbarkeit gesteigert. Moderne LED-Scheinwerfer können so eingestellt werden, dass sie weiter strahlen.

Nicht nur Turbo fahren

Ständig im Turbomodus zu fahren, ist im Winter keine Option. Erstens können die Reifen auf Schnee und Eis schneller die Traktion verlieren. Zweitens wird der bei Kälte ohnehin stärker beanspruchte Akku schneller leer.

Akku schonen

Lithium-Ionen-Akkus zeigen bei Kälte eine geringere Leistung als an warmen Tagen. Deshalb sollte der Akku bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius möglichst bei Zimmertemperatur gelagert und geladen sowie erst kurz vor Fahrtantritt eingesetzt werden.

Fahrtipps beachten

Bei Nässe und Glätte gilt: Möglichst defensiv und vorausschauend fahren! Abruptes Bremsen führt auf rutschigem Untergrund schneller zu Stürzen, und E-Bikes lassen sich durch ihr Mehrgewicht schwieriger abfangen. Eisige Oberflächen gilt es, möglichst gerade zu überfahren. Auch sollte man mit der Hinterradbremse bremsen. Das Hinterrad bricht beim Blockieren seitlich aus, während ein blockiertes Vorderrad wegrutscht.

Sattel schützen

Im Idealfall parkt das E-Bike witterungsgeschützt zu Hause und am Arbeitsplatz. Doch das ist nicht immer möglich. Für diese Fälle lohnt ein Sattelüberzieher.

Richtig kleiden

Eine wasser- und windabweisende Jacke gehört zur Standardausrüstung. Handschuhe sind zu empfehlen. Ein Halstuch hält den kalten Fahrtwind fern. Schuhüberzieher schützen vor Kälte, und nassen Füßen. (pd-f)