Rücktrittbremse, Klingel, Gepäckträger - an sportlichen Kinderfahrrädern sind das Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. In den vergangenen Jahren hat sich im Markt für hochwertige Bikes für den Nachwuchs einiges getan. Qualitativ stehen die kleinen Räder vergleichbaren Modellen für Erwachsene in Nichts nach. Das macht sich auch im Preis bemerkbar. Zwei Firmen aus Oberschwaben mischen ganz vorne mit.

Biken boomt, es gibt immer mehr Trails und gebaute Strecken, die problemlos für Familien, selbst mit kleineren Kindern zu meistern sind. Mittlerweile haben die meisten Radhersteller das Potenzial erkannt und haben dementsprechend Kinder-Modelle in ihrem Sortiment.

Modelle für ambitionierte Kids

Rund um Ravensburg wird hochwertigen Kinderbikes seit Jahren größere Aufmerksamkeit geschenkt. So hatte der Mountainbike-Spezialist Propain aus Vogt vor rund zehn Jahren das erste kleine MTB im Programm, mittlerweile sind es fünf Modelle, vom 14-Zoll-Laufrad bis zum vollgefederten 24/26-Zoll-Rad für ambitionierte Kids, die weder vor Felsen, Wurzeln oder Sprüngen zurückschrecken.

Doch was zeichnet ein hochwertiges Kinderbike aus? Zumindest gehört viel mehr dazu, als nur den Rahmen und die Laufräder zu schrumpfen. Die Bikes müssen unter „ergonomischen und technischen Gesichtspunkten einfach funktionieren“, sagt Sören Zieher, Inhaber von Vpace Bicycles. Der Ravensburger Radhersteller hat 2016 das erste Kinder-Mountainbike entwickelt und sich seither in dieser Nische einen Namen gemacht. Zuerst mit einem Hardtail - mittlerweile gibt es das gesamte Sortiment bis zum Kinder-Downhiller und Dirtbike. „In fast jedem Ort entsteht derzeit ein Pumptrack. Daher sind gerade Dirtbikes derzeit ein großes Thema“, so Zieher.

Ergonomie und Gewicht müssen passen

Das Hauptaugenmerk legt Vpace bei allen Modellen auf eine kindgerechte Geometrie der Räder. Vor allem die Ergonomie und ein niedriges Gewicht seien „zwei starke Argumente, hier viel Zeit und Geld zu investieren“, sagt Zieher. Sollen die Kilos am Bike purzeln, fallen vor allem die Laufräder ins Gewicht. Denn durch leichte, hochwertige Laufräder reduziert sich die rotierende Masse. Und damit tritt es sich trotz stabiler Stollenreifen recht effizient bergauf.

Zu einer kindgerechten Ausstattung gehören aber auch kürzere Kurbeln, Lenker und Sättel in der passenden Größe sowie hydraulische Scheibenbremsen. Die sind für Zieher obligatorisch: „Die haben eine bessere Bremskraft, lassen sich dosieren und verhindern, dass die Finger ermüden.“ Bei vollgefederten Mountainbikes gehören dazu auch auf das Körpergewicht abgestimmte Federelemente.

Das ist mit ein Grund, warum ein Kinder-Fully im Schnitt zwischen 1900 und 3000 Euro kostet. Die Investition lohne dennoch zweifach, so Sören Zieher: Zum einen durch die gemeinsame Zeit mit dem motivierten Nachwuchs - aber auch durch einen stabilen Wiederverkaufswert.