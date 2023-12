Radeln gegen den Winterblues

Das Sprüchlein mit dem falschen Wetter und den falschen Klamotten ist ja hinlänglich bekannt. Und doch, es gibt beides: Wenn der Matsch bis zur Nabe reicht, die „wasserdichte“ Thermohose nach den ersten zehn Minuten am Hintern gar nicht mehr so dicht ist und das Bike ohne Hochdruckreiniger nie wieder zu erkennen wäre, dann braucht der Schweinehund schon einen kräftigen Tritt in seinen Allerwertesten.

Ich muss in diesen Momenten immer an den deutschen Extremsportler Jonas Deichmann denken. Bei seinem Triathlon einmal um den Globus 2020/21 radelte der Typ allein wochenlang durch den sibirischen Winter. Ich habe dieses irre Abenteuer mitverfolgt und es war echt beeindruckend, dass der gebürtige Stuttgarter auch bei minus 20 Grad im sibirischen Nirgendwo zwischen Baikalsee und Wladiwostok meist fröhlich wirkte. Ob ihm da die gute Laune schon ins Gesicht gefroren war?

Was ich da für mich mitgenommen habe: Auf dem Sofa ist es auch mal nett, aber es bringt dich nicht weiter. Also geh raus! Auch an Tagen, an denen man nicht einmal den Hund vor die Tür schickt. Irgendwann ist man durchgefroren, nass und dreckig - und mit einem seligen Grinsen doch zufrieden. Adios Winterblues!