Der Puls rast, die Lunge brennt, der Hals ist trocken — der ganze Körper schmerzt. Trotz aller Anspannung und Konzentration zuckt ein Gedanke mehrfach durchs Hirn: „Warum zur Hölle tu ich mir das an?“ Doch da stehen schon die nächsten spitzen Felsbrocken im Weg. Keine Zeit zu jammern — weiter treten und besser mal den Lenker festhalten.

Ein Rennen hat seine Dramaturgie — und darum einen ganz besonderen Reiz: Die Anspannung am Start, der Fokus auf die Strecke und ja, auch die Erleichterung im Ziel. Eigentlich bin ich gar kein Racer — schlussendlich fehlen der Mut und die Kaltschnäuzigkeit, das Bike auf der letzten Rille über die Abfahrt zu jagen. Denn der Grat zwischen gerade noch auf oder auch mal unterm Rad ist bei Mountainbike–Rennen ein schmaler. Dennoch montiere ich mit meinen Kumpels einmal im Jahr in Davos zum Spaßrennen „Enduro Team“ eine Startnummer an den Lenker.

Team „Altteiletransporter“, Nummer 503, drei Typen über 40 und ein junger Hüpfer voll im Saft, der uns auf Touren hält. Die Strecken in Davos sind ein Highlight für jeden Biker, der das alpine Gelände liebt. Aber sie sind knochenhart. So bescherte das vergangene Wochenende dem „Altteiletransporter“ das ein oder andere Hochgefühl, aber auch technische Defekte und ja, leider auch den ein oder anderen Sturz. Die Andenken schimmern in allen Farben des Regenbogens auf dem Oberschenkel.

Aber im Team bleibt man nicht im Staub liegen. Man schüttelt sich, flucht, dreht den Lenker gerade und versucht, nicht allzu viel Zeit zu verlieren. 14 gewertete Rennstrecken werden es nach drei Tagen sein. Mehr als 40 Kilometer über Almwiesen, alpine Steinfelder und durch den Wald. 5580 Tiefenmeter, dazu kommen gut 1500 Höhenmeter bergauf.

Verrückterweise ist im Ziel jede Qual vergessen. Gewonnen haben wir keinen Blumentopf — solides Mittelfeld für die Midager. Vollkommen egal. Gewonnen haben wir trotzdem: das unglaublich geile Gefühl, voll ans Limit zu gehen — und manchmal auch ein bisschen über sich hinauszuwachsen, bevor es am Montag wieder an den Schreibtisch geht.