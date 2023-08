Der T–Roc rockt“ hieß vor fünf Jahren die Überschrift des Autotests, als VW ganz frisch seinen kompakten SUV auf der Golf–Plattform vorgestellt hatte. Damals wurde man beim Bäcker auf das brandneue Modell aus Wolfsburg in der Zweifarblackierung Kurkuma–Gold–Metallic und Schwarz angesprochen und ein fremder Herr wollte gleich Probesitzen, wobei er ob seiner Größe allerdings an der Dachkante anstieß.

Der Großmutter gefiel der hohe und damit bequeme Einstieg sowie der Allradantrieb, weil im heimischen Schwarzwald die Berge steiler sind als im Allgäu. Die Hundebox passte nur bei umgelegten Rücksitzen in den Kofferraum; bemängelt wurde auch der recht hohe Benzinverbrauch von sieben Litern auf 100 Kilometer für den 1.0 TSI mit 150 PS. Kostenpunkt des Testwagen: 42.410 Euro.

Im Fadenkreuz: So werden die letzten Ziele im Navigationssystem dargestellt. (Foto: Birgit Letsche )

2023 ist die Welt eine andere. Corona ist nach vielen Blessuren überstanden; der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Welt ein zweites Mal binnen kurzer Zeit aus den Angeln gehoben. Auch die Autowelt. Denn Energie ist teuer geworden und der weltweite CO–Ausstoß macht dem Klima mehr denn je zu schaffen. Schneller als gedacht sind aus Verbrennermotoren Sauriermodelle geworden. Die Wende hin zum Stromer ist eingeleitet, die meisten Hersteller setzen für die Zukunft auf Elektromobilität. Ab 2035 dürfen in der EU neu zugelassene Pkw kein CO mehr ausstoßen. Sollte es noch die Kartenspiele Autoquartett geben, müssten auch moderne Marken wie Tesla, BYD, Polestar, Lucid und NIO längst vertreten sein.

Saftiger Preis

Welchen Sinn macht es da noch, einen Benziner oder Diesel zu testen? Eigentlich keinen. Allein, VW kann leider gerade keines der neuen elektrischen ID–Modelle zu Testzwecken zur Verfügung stellen. Lieferengpässe, sorry. Stattdessen wird ein T–Roc R–Line 2.0 TDI 4Motion mit 150 PS (110 kW) angeboten. Das Facelift mit frischen Designmerkmalen und einem umfassenden Technologie–Update stammt aus dem Jahr 2021. In der Käufergunst hat der hoch aufgeschossene Crossover den Golf inzwischen überholt.

Kaum ist der T–Roc da, mault auch schon der Nachbar rum, der übrigens einiges über 70 Jahre alt ist, ein E–Auto fährt und den Strom dafür aus der eigenen PV–Anlage auf dem Dach zieht: „Was soll das? Braucht doch kein Mensch mehr.“

Er hat ja recht. Eine Rechtfertigung gestaltet sich mühsam. Denn schon beim Preis wird einem schwindelig. 55.550 Euro kostet der Testwagen in Lapiz–Blue–Metallic und Schwarz (1310 Euro Aufpreis). Das Assistenzpaket IQ–Drive (1275 Euro), das Navigationssystem Discover Pro (1765 Euro), das Easy–Open-&-Close–Paket (970 Euro), die adaptive Fahrwerksregelung DCC (1045 Euro), das Design–Paket Black Style (845 Euro) sowie die einen oder anderen weiteren Gimmicks haben ihren Preis. Das Basismodell würde mit 42.135 Euro zu Buche schlagen. Dafür gibt es auch schon fast einen Tesla.

Gutes Fahrgefühl

Und wie sieht es mit dem Fahrgefühl aus? Zusammengefasst: natürlich nicht schlecht. Auf dem ergoAktiv–Sitz (485 Euro mehr) ruht man wahrlich formidabel, die Rundumsicht ist sehr gut. Vier Fahrmodi stehen auf dem Drehknopf in der Mittelkonsole zur Auswahl: Normal, Komfort, Eco oder Sport, wobei Normal auf Landstraßen sicher die beste Wahl ist.

Das Facelift beim T-Roc mit frischen Designmerkmalen und einem umfassenden Technologie-Update stammt aus dem Jahr 2021. (Foto: Birgit Letsche )

Assistenzsysteme und 7–Gang–Doppelkupplungsgetriebe DSG verrichten ihre Dienste klaglos — wer möchte, kann aber auch mit den Wippen am Lenkrad durch die Gänge flippern. Apropos Lenkrad: Die Tasten sind reichlich unpräzise, sodass man selbst im Hochsommer nicht selten mit Lenkradheizung und glühenden Fingern durch die Gegend fährt. Aus Versehen natürlich.

Dafür gefällt das Navi gut. Auf einer Art Target–Ansicht wie beim „Tatort“-Abspann werden alle eingegebenen Ziele auf einem Fadenkreuz markiert. Eine hübsche Idee. Genauso nett wie die Lichtprojektionen auf dem Boden bei offener Tür und die induktive Handyladeschale. Das Infotainment ist nur bedingt intuitiv bedienbar — immer wieder stellt es einen vor Rätsel. So gelang es in den beiden Testwochen zum Beispiel nicht, aus den vielen digitalen Radiosendern ein paar in die Favoritenliste zu transferieren.

Verbrauch gefällt nicht

Fast schon etwas peinlich außerdem die Frage, wie man die Zündung aktiviert, ohne aber den Motor zu starten? Das konnte auch der Überbringer des T–Roc nicht beantworten. „Machen Sie ihn doch einfach an“, lautete die lakonische Antwort. Entschuldigung, aber bei 122 bis 128 Gramm Co–Emmission pro Kilometer will man eben genau das vermeiden. Ein Blick ins Bordbuch bringt dann Klarheit.

Und wenn wir schon bei Schadstoffausstoß und Verbrauch sind: 4,6 bis 4,8 Liter Diesel (kombiniert innerorts/außerorts) pro 100 Kilometer gibt VW für den Wagen an; im Test ergaben sich allerdings 5,7 Liter im Schnitt. Das ist nicht gerade wenig.

Übrigens: Die Hundebox passt auch 2023 nur mit umgeklappter Hinterbank in den Kofferraum.