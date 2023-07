Schon die erste Generation war ein großer Wurf. Aber wie alle nachträglich umgebauten Verbrenner war auch der elektrifizierte Hyundai Kona noch mit ein paar Kompromissen behaftet, als er vor ziemlich genau fünf Jahren an den Start ging.

Wenn die Koreaner jetzt in mehreren Wellen die zweite Generation ihres kompakten Geländegängers aus dem Europawerk im tschechischen Nosovice vom Band laufen lassen, beweisen sie buchstäblich neue Größe — und zwar im Leben wie an der Ladesäule. Verkaufsstart ist im Herbst.

Der Konkurrent von VW T–Roc oder Opel Mokka ist nicht nur in jeder Dimension gewachsen, streckt sich nun auf 4,35 Meter und bietet mit 466 Litern den größten Kofferraum im Segment, sondern beweist als Elektroauto eine Kompromisslosigkeit und eine Reife, die den allermeisten Modellen mit gemischtem Antriebs–portfolio noch fehlt.

Die 156 PS starke Basisversion des E-Modells hat einen Akku von k 48,4 kW und kommt damit 360 Kilometer weit. (Foto: Hyundai )

„Wir haben den Wagen ja diesmal auch zuallererst als Elektroauto entwickelt“, sagt Konzernchef Jaehoon Chang. Der Kona hat zwar anders als die Ioniq–Modelle nur eine Architektur mit 400 statt 800 Volt Betriebsspannung und lädt entsprechend langsamer, sodass von zehn bis 80 Prozent stolze 41 Minuten vergehen. Doch im Gegensatz zu fast allen Mischmasch–Modellen beherrscht er auch das bidirektionale Laden und speist zum Beispiel die Kühlbox beim Sonntagsausflug oder den Akku des E–Bikes vor der Bergtour. Und bevor einer über die lange Zwangspause an der Ladesäule schimpft, sollte er erst einmal die Ruhefunktion der Vordersitze ausprobieren, die sich auf Knopfdruck in Loungeliegen verwandeln. Dann kann nämlich der Strom plötzlich gar nicht langsam genug fließen.

Große Akkus, kleiner Verbrauch

Zumal die Akkus vergleichsweise groß sind und der Verbrauch eher klein ist, sodass es ohnehin nur selten zum Zwangsstopp kommen dürfte. Schon die mit 156 PS hinreichend stark motorisierte und entsprechend flotte Basisversion des E–Modells hat einen Akku von künftig 48,4 kW und kommt damit 360 Kilometer weit. Und im Topmodell gibt’s neben einem 218–PS–Motor an der Vorderachse auch einen Akku mit 65,4 kWh und um die 500 Kilometer Reichweite. Da muss selbst der Ioniq 5 dann schon so langsam nach einer Steckdose suchen.

Wie ernst die Koreaner jetzt die Elektrovariante nehmen, merkt man auch am Design, das aalglatt und windschnittig ist und mit dem Pixeldekor unter dem Stoßfänger genauso an die Ioniq–Modelle erinnert wie mit den durchgehenden LED–Leisten auf der Motorhaube und an der Heckklappe.

Vor allem aber merkt man es beim Fahren. Von der üppigen Auswahl an Assistenzsystemen bis hin zur Kamera gegen den toten Winkel, vom smarten Schlüssel oder dem vollwertigen Head–up–Display profitieren E–Fahrer natürlich genauso wie Verbrennerkunden und bei den Online–Updates ist das nicht anders. Und auch, dass E–Versionen flüsterleise sind und dafür umso flotter, das überrascht heute keinen mehr. Doch vier Stufen für die Rekuperation zum Beispiel findet man noch längst nicht bei allen Akku–Autos. Bei den Mischplattformen gibt es bis dato auch nur selten so eine smarte Navigation wie bei Hyundai, wo die Routenplanung mit strategischen Ladestopps gespickt ist und es deshalb zur Wegführung auch eine belastbare Prognose zu Reisezeit und Ankunft gibt.

Ruhe beim Reisen

Ein künstlicher Motorsound, den die Generation E angeblich so gerne hat, ist ebenfalls zu haben. Dankenswerterweise braucht es aber nur drei Fingertipps in dem vom Ioniq 5 bekannten Cockpit, und schon herrscht wieder eine entspannte Ruhe beim Reisen.

Zwar ist der Kona damit in der zweiten Generation gar vollends zu einem Elektroauto gereift, das nur noch nebenbei auch mit Benzintank statt Batterie ausgeliefert wird. Doch ein Problem haben auch die Koreaner noch nicht gelöst: den Preis. Denn während es den neuen Kona als Benziner schon ab 26.900 Euro gibt, steht die E–Version mit mindestens 42.500 Euro in der Liste.