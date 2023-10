Opel erhöht die Spannung und beschleunigt den Wandel zur Elektromarke. Wenn die Hessen jetzt das Facelift für den Corsa in den Handel bringen, ist es vor allem die E-Version, die den Unterschied macht. Zumindest bei Technik und Design. Am Preis dagegen ändert sich in der Basisvariante nichts. Auch der neue Corsa E startet wie bisher bei 34.650 Euro.

Zu erkennen ist das Facelift auf Anhieb am neuartigen „Vizor“-Gesicht, mit dem die Hessen die Zukunft ins Visier nehmen wollen. Wichtiger jedoch als das schwarze Kunststoffschild anstelle des Kühlergrills, das flankiert wird von noch schlaueren Matrixleuchten mit nun vierzehn einzeln steuerbaren Lichtblöcken ist freilich das, was dahintersteckt ‐ in diesem Fall die aktualisierte E-Technik aus dem Stellantis-Regal.

Statt 136 gibt es jetzt 156 PS und aus dem 51-kWh-Akku wird spürbar mehr Reichweite gequetscht. Weil Opel aber sein elektrisches Engagement unterstreichen, das Angebot und den Preis halten will, bleibt auch das bisherige Doppel mit dem schwachen Motor und dem ebenfalls optimierten 50-kWh-Akku im Programm.

Bei 150 km/h ist stopp

Auf dem Papier sind die Unterschiede ohnehin marginal. Zumindest was das Fahren angeht. Erstens kommen beide E-Motoren auf 260 Nm und zweitens sind die Stromer so spontan, dass man damit jeden Verbrenner stehen lässt. Zumindest in der Stadt.

Generation E: Eine der Neuerungen beim überarbeiteten Corsa ist die Reichweite. (Foto: Opel Automobile GmbH/dpa )

Draußen auf dem Land noch vergnüglich, weil mit dem tiefen Schwerpunkt und dem souveränen Fahrwerk auch in engen Kurven flott, wird es spätestens auf der Autobahn etwas zäh, weil Opel auch weiterhin bei 150 km/h den Stecker zieht. Und wo wir gerade bei Geduldsproben sind: Mit serienmäßig 7,2 und optional 11 kW am Wechsel- und maximal 100 kW am Gleichstrom zählt der Corsa nicht eben zu den Lademeistern.

Einen echten Unterschied macht das Update allerdings bei der Reichweite ‐, selbst wenn zwischen den beiden Batterien nur eine Kilowattstunde liegt. Aber auf dem Prüfstand liegen nun 48 Kilometer zwischen den beiden Modellen und mit 402 Kilometern nähert sich der Corsa der erweiterten Alltagstauglichkeit. Ist das einen Aufpreis von gut zehn Prozent wert? Natürlich nicht.

Deshalb garniert Opel die 38.045 Euro teure Top-Version innen wie außen mit reichlich Zierrat und spendiert ihr auch den neuesten Stand des digitalen Cockpits, das mit Qualcomm-Hardware und Snapdragon-Technik erfreulich nahe an die holistischen Bediensysteme der Premium-Hersteller kommt.

Mild-Hybrid statt Anlasser

Zwar gibt es den Corsa weiterhin noch als Verbrenner ‐, auch wenn Opel in Deutschland den Diesel bei seinem Kleinwagen mittlerweile ausgemustert hat. Doch selbst bei den Benzinern schlägt sich der Trend zur Elektrifizierung nieder: Als erster Opel überhaupt bekommt der Corsa einen 48-Volt-Mild-Hybrid mit E-Motor statt Anlasser und einer kleinen Puffer-Batterie.

Das verbessert die Anfahrperformance und drückt den Verbrauch um zehn bis 15 Prozent, versprechen die Hessen. Durchgängig können und wollen sie sich diese Technik allerdings noch nicht leisten und bauen sie nur in die Turbo-Versionen des 1,2-Liter-Modells mit 100 und 136 PS ein. Der Basis-Benziner mit 75-Sauger-PS fährt klassisch und konventionell in die zweite Halbzeit und hält so den Einstiegspreis mit 19.800 ganz knapp unter 20.000 Euro.

Das Cockpit der 38.045 Euro teuren Top-Version ist auf dem neuesten Stand der digitalen Technik. (Foto: Opel Automobile GmbH/dpa )

Eine zweite E-Version, der erste Mild-Hybrid, ein aufgemöbeltes Cockpit, neue Scheinwerfer und das Vizor-Gesicht ‐ wo es sonst oft nur ein bisschen frische Schminke gibt, hat sich Opel beim Facelift für den Corsa nicht lumpen lassen.

Das Bekenntnis zu ihrem Kleinwagen zahlt sich für die Hessen augenscheinlich aus. Während sich Ford zum Beispiel mit dem Aus für den Fiesta ganz aus dieser Klasse zurückzieht, hat sich Opel mit dem Corsa schon zwei Jahre in Folge die Spitze der Segmentzulassungen gesichert. Das muss man sich auch ein bisschen was kosten lassen.