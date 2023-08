Bei der E–Klasse wird geklotzt und nicht gekleckert

Für die letzte traditionelle E–Klasse gibt sich der Vorstandschef selbst die Ehre. Denn die E–Klasse ist der Kern von Mercedes und so etwas wie die ewige Konstante im Modellportfolio. Und das seit mehr als 75 Jahren.

Wer für Preise um 62.000 Euro im Herbst mit der Baureihe 214 vom Hof seines Händlers fährt, der sitzt nicht nur in der besten — und ja: natürlich auch teuersten — E–Klasse aller Zeiten, sondern auch vielleicht sogar im besten Mercedes, den man derzeit kaufen kann. Denn die neue E–Klasse ist ihrer Zeit mal wieder voraus und lässt mit einer völlig neuen Elektronikarchitektur sogar ihren elektrischen Vetter EQE gefährlich alt aussehen.

„Damit schlägt die E–Klasse die Brücke zwischen den Welten“, lobt Vorstandschef Ola Källenius mit Blick auf die Tradition der großen Reise– und Geschäftslimousine auf der einen und die Digitalisierung auf der anderen Seite und macht die Baureihe so zum wichtigen Stützpfeiler für die Transformation. Und er gibt ihr Bestandsschutz. Denn nur, weil die nächste Generation natürlich auf einer Elektroplattform aufbauen wird, heißt das nicht, dass es keine E–Klasse mehr geben wird, gibt er den Bewahrer.

Für Vielfahrer

Die E–Klasse will ein vertrauterer, soliderer und traditionellerer Partner sein für Kilometerfresser und Abteilungsleiter. „Die E–Klasse steht seit über 75 Jahren für souveränes und komfortables Fahren, verbunden mit einem hochwertigen und luxuriösen Interieur“, sagt Projektleiter Jörg Bartels: „Mit der neuen E–Klasse setzen wir das auf faszinierende Weise fort.“

Das gilt für den traditionellen Stufenschnitt, der trotz der neuen Lichtspiele und der schwarzen Maske um den Kühler so klassisch ist, dass Mercedes anders als bei der C–Klasse nicht einmal im Traum daran denken würde, den Stern auf der Haube zu opfern.

Der traditionelle Stufenschnitt wird beibehalten. (Foto: Mercedes-Benz AG )

Das gilt für die Abmessungen, die bei 4,95 Meter Länge und 2,96 Meter Radstand nur von mäßigem Wachstum zeugen und trotzdem mehr Platz für die Hinterbänkler und bis zu 540 Liter Kofferraum bieten. Das gilt für die Antriebe, mit denen Mercedes der alten Welt mehr Auswahl bietet denn je. Auch wenn es zum Start nur den E 200 mit 204 PS, den E 220d mit 197 PS sowie zwei Plug–ins mit 313 oder 381 PS geben wird, hat Mercedes mittelfristig ein halbes Dutzend Vier– und Sechszylinder für Benzin und Diesel mit Heck– oder Allradantrieb in petto. Außerdem wird es wieder einen Diesel–Plug–in geben.

Und vor allem gilt das für das Fahren selbst: Die E–Klasse wird etwas agiler, weil sie jetzt mit einer Hinterachslenkung angeboten wird, die den Radstand virtuell verkürzt, den Wendekreis so um einen Meter reduziert und das Auto zudem ein paar Zentner leichter erscheinen lässt.

Doch was die E–Klasse wirklich ausmacht, das sind ihre Qualitäten als entspannter Dauerläufer. Ein Heer von unaufdringlichen Assistenten, eine wolkenweiche Luftfederung, eine gelassene Lenkung und ein fein austariertes Fahrwerk lassen einen auch nach Stunden noch entspannter aussteigen, als man eingestiegen ist.

100 Kilometer rein elektrisch

Mercedes wagt mit der konservativen Baureihe den Aufbruch in die Zukunft. Beim Antrieb, weil die Plug–in–Hybride alle über 100 Kilometer rein elektrisch fahren und obendrein am Schnelllader nachzapfen können. Und beim Ambiente, weil Mercedes nach dem Hyperscreen der S–Klasse nun in der E–Klasse den Superscreen einbaut und darauf die nächste Generation des Bediensystems MB UX laufen lässt. Damit wollen die Schwaben der Generation Smartphone beweisen, dass ein voll integriertes und vernetztes Infotainment deutlich mehr möglich macht als ein mit Bluetooth gekoppeltes Handy.

Das beste Beispiel für den neuen, allumfassenden Ansatz ist der Sound: Zum ersten Mal kann man die Musik deshalb — auf Wunsch auch im neuen Gold–Standard Dolby Atmos — nicht nur hören und über die Vibrationen im Sitz fühlen. Sondern man kann sie erstmals auch sehen, weil Mercedes nun eine dynamische Ambientebeleuchtung einführt und so die gute alte Lichtorgel aus dem Partykeller der 90er als digitale Spielerei ins Hier und Heute holt.

Im Wellness–System Energizing Comfort kann man ein neues Programm gegen Reisekrankheit starten, die Elektronik auf entspanntes Kuscheln schalten, die dem Patienten sogar frische Luft zufächelt. Möglich wird das nicht zuletzt auch durch ein Update für die Klimaanlage: „Digital Vent Control“ nennen die Schwaben die neuen Ausströmer, die jetzt elektrisch gesteuert werden, spezielle Szenarien durchspielen können und so buchstäblich einen frischen Wind in die E–Klasse bringen.

Einfache Bedienung

Während die Möglichkeiten immer mannigfaltiger werden, ist die Bedienung einfacher denn je. Die Menüs dafür sind noch flacher und die Icons noch eingängiger. Außerdem lernt das Auto seine Insassen Kilometer für Kilometer so gut kennen, dass die Künstliche Intelligenz im Idealfall die jeweiligen Routinen erkennt und beim nächsten Mal von sich aus die entsprechenden Vorschläge macht.

Die neue E-Klasse hat das intelligenteste Infotainment der Marke. (Foto: Mecedes-Benz AG )

Schnörkelloses Design, sparsame Verbrenner, Plug–in–Hybride mit Rekordreichweiten und das intelligenteste Infotainment der Marke — wie immer hat Mercedes bei der E–Klasse nicht gekleckert, sondern geklotzt. Und hat noch ein weiteres Ass im Ärmel: Weil E und T nicht erst seit Steven Spielbergs Kinohit „ET“ zusammengehören, wird es die E–Klasse anders als den EQE auch wieder als Kombi geben, kündigte Ola Källenius an.