So schmeckt es im Weinstadl in Bad Schussenried

Bad Schussenried / Lesedauer: 2 min

Ein Klassiker der gutbürgerlichen Küche: Jägerschnitzel mit Pilzen und buttrigen Spätzle. (Foto: Nyffenegger )

Manchmal wird der Besuch eines Gasthauses zur Reise in die Kindheit: Was unseren Gastro-Kritiker im Schussenrieder Weinstadl an Speisen früherer Tage erinnert.