Die Mittagspause ist es, die den Tag fleißiger Arbeitnehmer in zwei Hälften teilt. Wer als Arbeitgeber klug ist, gestaltet diese kulinarische Unterbrechung möglichst so, dass sich die Mitarbeiter erstens darauf freuen und zweites nicht von bleischwerer Kost am Nachmittag unter den Schreibtisch oder die Werkbank gezogen werden.

Kantinen-Kultur lautet das Stichwort ‐ und selbige wird in vielen Betrieben oft nur noch sehr klein geschrieben. Weil es nicht leicht ist, gute Köche zu finden, die bei begrenztem Budget eine hohe Schlagzahl an Menüs über den Tresen wandern lassen.

Das Bistro Betzold in Ellwangen ist Teil des Betriebsgeländes des gleichnamigen Unternehmens. Die Kantine ist öffentlich, sodass nicht nur Betriebsangehörige in den Genuss von frischer und sehr preisgünstiger Verköstigung kommen. Die Kantine ist mit bodentiefen Glasfronten ein heller Ort. Tische in verschiedenen Größen und Anordnungen lassen Raum, um sich in größeren Gruppen zu versammeln ‐ oder aber auch einsam ein Mahl einzunehmen.

Gegenüber der Essensausgabe steht ein kompaktes Salatbüffet, das zwar nicht mit ausufernden Variationen glänzt, aber mit bemerkenswerter Frische und rundum ausgewogen abgeschmeckten und nicht künstlich zusammengerührten Dressings.

Außerdem: Der Kartoffelsalat ist sämiges Kunstwerk mit speckigen Scheiben und zünftiger Würze. Was die Hauptgerichte betrifft, so stehen täglich zwei bis drei mit und ohne Fleisch zur Wahl.

Positiver Eindruck auch fürs Auge

Am Tag dieser Aufzeichnungen stellt zum Beispiel ein Wildgulasch den Rest des Angebots in den Schatten. Bei diesem Schmorgericht kommen eine gute Soße mit Wacholder und zarte Fleischstücke zusammen. Klassisch mit Preiselbeeren und Birne dekoriert, unterscheidet sich das Gericht kein bisschen von guter Wirtshauskost. Reichlich Spätzle, die gerne mehr Biss vertragen hätten, wirken als effiziente Sattmacher.

Das vegetarische Gericht des Tages ist eine gemüsige Nudelpfanne mit asiatischen Mie-Nudeln. Auch hier fällt die Zubereitung mit jeder Menge knackiger Frischware positiv auf, angereichert mit Wolkenohrpilzen.

Das sind jene schwarzen blättrigen Kameraden, die zuerst in Wasser eingeweicht werden müssen und viele chinesischen Gerichte zieren. Auf der Seite der Würze dominiert Sojasoße, hier wären ein paar schärfere Akzente und ein wenig mehr Säure sicher nicht verkehrt gewesen.

Oft hebt auch ein selbstgemachtes Dessert die Stimmung unter den Angestellten. Darüber hinaus sind täglich heiße Leberkäswecken im Angebot. Verdursten muss außerdem niemand, denn ein Wasserhahn stellt das kühle Nass mit und ohne Kohlensäure gratis zur Verfügung. Die Speisen können auch vorbestellt und abgeholt werden.

Bistro Betzold