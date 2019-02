Southside 2019: Welche Band soll ins Finale?

Das Southside-Line-up ist schon ordentlich gefüllt, aber für den Gewinner des Bandcontests ist noch Platz. Vier Bands treten im Live-Finale am 16. März an. Einen Finalisten können Sie Anfang März per Instagram bestimmen. Hier sind die acht Bands, die dafür zur Auswahl stehen. Klicken Sie sich durch!