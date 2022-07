Alles über das Seehasenfest 2022

„Seehas ist da - Hurra, Hurra!“ Vom Antrommeln am Donnerstag, der Party am Freitag über das Fischerstechen, den SUP-Cup, das Entenrennen, Feuerwerk bis hin zum Umzug am Sonntag: Das Seehasenfest ist 2022 in voller Stärke zurück.