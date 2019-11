Verkehrsminister Hermann kommt zur Eröffnung des neuen Radwegs

Der Radweg zwischen Tannau und Elmenau ist mittlerweile fertiggestellt und schließt damit eine wichtige Lücke im Radverkehrsnetz auf der Achse von Tettnang nach Wangen. Am kommenden Samstag, 30. November, wird der Radweg offiziell für den Verkehr freigegeben – für die Eröffnung hat sich der Landesverkehrsminister, Winfried Hermann, persönlich angekündigt.

Die Feierlichkeiten finden an der L333 auf Höhe des Brauereigasthofs „Schöre“ in Dietmannsweiler statt, Beginn ist um 13 Uhr. Die Musikkapelle Wildpoltsweiler wird die Gäste zunächst mit einem Musikstück begrüßen, anschließend hat Klaus Tappeser, Präsident des Regierungspräsidiums Tübingen, das Wort. Im Anschluss daran wird Verkehrsminister Winfried Hermann eine Rede halten, bevor mit Reinhold Schnell und Bruno Walter die Bürgermeister der beiden beteiligten Gemeinden Neukirch und Tettnang ihre Grußworte an die Gäste richten.

Der neue Radweg soll außerdem gesegnet werden, was der katholische Pfarrer Simon Hof und der evangelische Pfarrer Thomas Wagner übernehmen werden. Zuletzt wird der Radweg offiziell für den Verkehr freigegeben: Vertreter des Verkehrsministeriums, des Regierungspräsidiums und der Gemeinden sowie Abgeordnete werden das Band durchschneiden. Für musikalische Umrahmung sorgt dabei erneut die Musikkapelle Wildpoltsweiler.

Wer den neuen Radweg direkt einem ersten Test unterziehen möchte, hat nach den Feierlichkeiten die Möglichkeit, ein paar Runden mit dem Rad auf dem neuen Abschnitt zu drehen. Fahrräder hierfür sind vor Ort. Beim Gasthof „Schöre“ können die Gäste den Nachmittag auf Einladung der Gemeinde Neukirch ausklingen lassen.