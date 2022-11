St. Martinsfest im Kindergarten Krumbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 9. November feierte der Kindergarten St. Georg das Martinsfest. In der Abenddämmerung versammelten sich alle Familien des Kindergartens vor der Kirche in Krumbach. Als die Kinder mit ihren selbstgestalteten, leuchtenden Laternen eintrafen, ergab dies ein eindrucksvolles Lichtermeer. Die Pastoralreferentin Verena Sayer begann mit einem tollen Impuls, der davon handelte, wie man die Martinslegende in unsere heutige Zeit übertragen können. Anschließend startete der Laternenumzug Richtung Kindergarten. Angeführt von dem Musikverein Krumbach, liefen die Kinder mit ihren Eltern und zum Teil Großeltern die Straße entlang. Neben den schönen Klängen der Instrumente sangen die Kinder selbstbewusst und voller Freude die Martinslieder in das Mikrofon. Im Garten der Einrichtung angekommen, war schon alles bereit für das Schauspiel der Legende des heiligen St. Martin. Das Hufe klappern kündigte schon das Kommen des St. Martin an. Besonders zu erwähnen ist, dass die beiden Schauspieler ehemalige Kindergartenkinder sind. Vincent Schäfer und seine große Schwester Antonia verzauberten die Kinder und brachten die Augen zum leuchten. Auch das liebe Pony der Familie Schäfer entzückte die anwesenden Gäste.