Oktoberfest des Kindergarten St. Georg

Am Freitag, 7. Oktober, lud der Kindergarten St. Georg in Krumbach zum Oktoberfest ein. Passend dazu kamen viele in Dirndl, Lederhosen und mit tollen Zopffrisuren. Zum Auftakt führten die Kinder einen traditionellen Bändertanz auf und sangen ein Lied, welches sie mit Instrumenten begleiteten. Anschließend gab es Spiel und Spaß an verschiedenen Stationen: Am Nagelbalken konnten alle ihre Kräfte mit dem Hammer unter Beweis stellen, beim Dosenwerfen und dem Zielwurf in Krüge war Geschicklichkeit mit Bällen gefordert. An der Polaroid-Foto-Station entstanden mit lustigen Accessoires wie Brezelbrille, Lebkuchenherz und Hüte, witzige Familienfotos als Erinnerung an den Festtag. Als Highlight kam die Musikkapelle Tannau zu Besuch und sorgte für zünftige Festuntermalung und eine heitere Stimmung. Der Abend endete erfolgreich im geselligen Beisammensein.