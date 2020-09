Neue Aussegnungshalle in Tannau Aussegnungshalle eingeweiht

Die Aussegnungshalle in Tannau ist am Sonntag beim Erntedankgottesdienst eingeweiht worden. Pfarrer Simon Hof feierte laut Mitteilung der Kirchengemeinde mit zahlreichen Gottesdienstbesuchern einen feierlichen Erntedankgottesdienst, der musikalisch vom Kirchenchor Tannau unter der Leitung von Markus Bentele umrahmt wurde. Im Anschluss an den Festgottesdienst ging es zur Einweihung der neuen Aussegnungshalle. Marc Biegger, der laut Mitteilung maßgeblich für den Bau verantwortlich war, gab einen kurzen Überblick über die einzelnen Bauphasen, er bedankte sich bei allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und bei den großzügigen Spendern. Silvia Bucher, die Vorsitzende des Kirchengemeinderates Tannau, dankte Pfarrer Hof für den sehr schönen Gottesdienst. „Wo viele gemeinsam anpacken, kann Großes entstehen“ sagte sie in Richtung Marc Biegger. Foto: Kirchengemeinde Tannau