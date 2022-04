Nach 17 Jahren ist Schluss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Zeit fand am 11. April wieder eine Abteilungsversammlung von Mach mit bleib fit des SV Tannau im Vereinsheim in Krumbach statt. Rund 40 Frauen nahmen an diesem Abend an der Versammlung teil und zeigten dadurch, wie die Abteilung in den letzten Jahren gewachsen ist.

Anlass für die Versammlung war unter anderem die Verabschiedung der bisherigen Abteilungsleitungen Klara Appenmaier, Maria Baumann und Petra Spinnenhirn, womit nach einer kurzen Begrüßung auch gleich begonnen wurde. Die drei wurden durch den Vereinsvorstand Daniel Baumann mit einem Rückblick der letzten 17 Jahre (Klara Appenmaier, Maria Baumann) und 5 Jahre (Petra Spinnenhirn), verabschiedet. Es wurde sich bedankt für die tollen Zeiten, die vielen eingebrachten Stunden, das Durchhaltevermögen und die Bereitschaft weiterhin im Verein mitzuarbeiten.

Im Anschluss folgte eine kleine Kennenlernrunde, bei dem alle Damen zum Mitmachen animiert wurden. Durch gezielte Fragen kam Bewegung in den Abend und man lernte sich ein wenig besser kennen. Dies wurde dann zum Anlass genommen um die neuen Kandidatinnen, die die Aufgabe vorab erst mal kommissarisch übernommen hatten, vorzustellen. Einstimmig wurde das neue Vierer-Gespann Katharina Abt, Michaela Baumann, Michaela Bentele und Melanie König gewählt. Danach wurde noch etwas zur aktuellen Trainersituation gesagt und die Jahresplanung vorgestellt. Als Abschluss wurde die Vision der neugewählten Abteilungsleitung verkündet, welche lautete: „Eine Abteilung mit zwei Sportgruppen – das gemeinsame miteinander ist uns wichtig!“

Danach wurde die Abteilungsversammlung geschlossen und ein nettes Beisammensein war der Ausklang. Mit neuer Abteilungsleitung und vielen motivierten Mitgliedern startet die Abteilung Mach mit bleib fit nach den Osterferien wieder ins Training.