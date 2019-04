„’s Wirtshaus singt“, hatte der veranstaltende Seemannschor Friedrichshafen auf seine Einladung geschrieben und über 120 Gäste füllten am vergangenen Freitag den Saal des ehrwürdigen Landgasthofes Kreuz in Tannau bis auf den letzten Platz. Das Besondere an diesem Abend war die ungewöhnliche Mischung aus Seemannsliedern und schwäbischer Kleinkunst mit dem Mundartdichter Hugo Breitschmid aus dem oberschwäbischen Dürnau und dem Liedermacher Günther Bretzel aus Friedrichshafen.

„Dass es so ein schöner Abend wird, hätte ich vorher nicht gedacht“, sagte Marianne Vogel, die mit ihrem Mann aus dem Allgäu nach Tannau gekommen war. Es war aber auch ein tolles Bild, das die rund 30 gestandenen Seeleute in ihren schmucken Uniformen auf der Bühne abgaben.

Wolfram Mattner führte durch den Abend, an dem mit Liedern die Geschichte eines Oberschwaben erzählt wurde, der, von der „weiten Welt“ träumend, in Hamburg bei der Seefahrt anheuerte, nicht ohne zuvor die berühmte Vergnügungsmeile der Hafenstadt besucht zu haben. Schon beim ersten Lied, dem Klassiker „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, sang der halb Saal mit. Dann hieß es „Leinen los“ und auch die Veranstaltung nahm an Fahrt auf. Wenn die Sänger eine Pause einlegten, sorgte zunächst Hugo Breitschmid mit seinen bestens oberschwäbisch gereimten Geschichten dafür, dass das Schiff weiter mit vollen Segeln durch den Wirtshaussaal zog. Bevor der Seemannschor wieder für beständigen Wind sorgte, hielt Günther Bretzel mit seinen Geschichten und Liedern die Mannschaft und die Passagiere bei bester Laune.

Nach über zwei Stunden kam der oberschwäbische Seemann, von Heimweh geplagt, mit der „Schwäb’sche Eisebahne“ wieder in der Heimat an. Spätestens bei dieser Schwabenhymne saß kein Besucher mehr still auf seinem Platz und der Chor schien sich zu vervielfachen. Drei Zugaben waren nötig, um das Tannauer Schiff wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen.

„Wir sind glücklich, dass dieses Experiment mit Seemannschor und schwäbischer Kleinkunst so gut gelungen ist“, freute sich Arthur Rusch, der Vorstand des Häfler Seemannschores. Er versäumte nicht darauf hinzuweisen, dass es am 13. Juni in der „Brennerstube“ in Unterbaumgarten (Eriskirch) eine Wiederholung dieses schönen Abends geben wird.