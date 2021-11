Kirchenpatrozinium St. Martin in Tannau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 14. November feierte die Kirchengemeinde Tannau ihr Kirchenpatrozinium zu Ehren des heiligen St. Martin. Der Gottesdienst mit Pfarrer Hof startete mit einem festlichen Einzug, begleitet von einer großen Ministrantenschar, Fahnenträgern der Musikkapelle Tannau, Blutreitergruppe Obereisenbach-Krumbach-Tannau, Landjugend Krumbach-Obereisenbach und der Feuerwehr Tannau. Musikalische Begleitung kam von der Musikkapelle Tannau und dem Kirchenchor.

In seiner Predigt erzählte Pfarrer Hof von dem St.-Martins-Spiel beim Laternenumzug in Hiltensweiler:

„Inmitten des Platzes kauerte eine Gestalt in Fetzen gehüllt und dann schälte sich aus der Dunkelheit ein Pferd mit einem Reiter. Martin der Soldat war gekommen. Diese Erzählung über den damals 15-jährigen ist ein perfektes Beispiel was christliche Nächstenliebe bedeutet. Von mir selbst etwas geben, etwas zu opfern, einem anderen der es ganz dringend braucht, mich selbst aber dabei nicht zu vergessen. Deswegen nur der halbe Mantel – nicht der Ganze. Meist endet die Erzählung an dieser Stelle, dabei wird es nun wirklich interessant. Diese Großherzigkeit hatte für Martin nämlich Folgen. Er hatte Militäreigentum beschädigt und wurde daraufhin unter Arrest gestellt. Doch es war genau dieser Moment, der sein Leben für immer verändern sollte. In der Arrestzelle erschien ihm Christus nachts im Traum und offenbarte sich ihm mit dem Mantelteil in der Hand als der Bettler. Dem jungen Soldaten war klar, dass er sein Leben nicht dem Dienst am römischen Kaiser, sondern Christus widmen wollte. Woraufhin er sich mit etwa 18 Jahren taufen ließ. Später wurde er Bischof von Tours und nach seinem Tod wurde er als erster Nicht-Märtyrer heiliggesprochen. Der heilige Martin hat auch heute noch so viele Jahrhunderte nach seinem Tod nichts von seinem vorbildhaften Charakter verloren. Wir können uns heute noch ein Beispiel an ihm nehmen: Etwas zu opfern, das wir selbst haben, um dazu beizutragen, dass es einem oder vielleicht sogar vielen anderen gut geht. Dafür steht der heilige Martin und setzt damit um was Jesus im Evangelium fordert: Du sollst Gott lieben und Deinen nächsten wie Dich selbst.“

Im Anschluss ließ Silvia Bucher, zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, das Kirchenjahr Revue passieren und bedankte sich bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern die gemeinsam dazu beitragen, dass hier ein lebendiges Gemeindeleben stattfinden kann.