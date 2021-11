Handball-Bezirksliga: SV Tannau bleibt ungeschlagen

Die Bezirksliga-Handballerinnen des SV Tannau sind weiter ungeschlagen. In ihrem sechsten Saisonspiel am vergangenen Wochenende gewannen sie in der Mehrzweckhalle in Tettnang-Obereisenbach deutlich mit 31:20 (17:9) gegen die HSG Lonsee-Amstetten. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden steht der SVT aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

Den Grundstein zum Erfolg am vergangenen Samstag legte Tannau zu Beginn. Nach einem ausgeglichenen Start und einem Zwischenstand von 3:2 nach fünf Minuten legten die Gastgeberinnen so richtig los und stellten bis zur 10. Minute auf 9:2 – die Gäste kamen danach nie mehr in die Nähe eines Punktgewinns.

Für den SV Tannau spielten: Sarah Looser, Sandra Kretz (1), Corinna Haberer (1), Susann Hampe (7/2), Heidi Sprenger (3), Tina Erol (7), Carolin Traut (3), Sylvia Egger, Anja Stoß (2/2), Alessa Haberer (4), Alevtina Medvedskaya (2), Karin Kühl (1), Nadine Weber.