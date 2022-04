Erstkommunion in Tannau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Weißen Sonntag feierten Soléne Kurz, Moritz Prestele, Fabian Geissler und Max Seitz ihre erste heilige Kommunion. Die Kinder zogen mit Pfarrer Angelo, Michaela Hertnagel, den Ministranten und musikalisch begleitet von der Musikkapelle Tannau feierlich in die Kirche ein.

Pfarrer Angelo begrüßte die Kinder und die Festgottesdienstbesucher mit den Worten: „Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir die Erstkommunion von Soléne, Moritz, Fabian und Max feiern“. Die Erstkommunionsfeier stand unter dem Leitwort „Bei mir bist du groß“. Das Leitwort verweist auf die Begegnung des Zollpächters Zachäus mit Jesus in Jericho, von der im Lukasevangelium berichtet wird. Bei Jesus sind alle Menschen willkommen – egal ob groß oder klein, reich oder arm, stark oder schwach. Jeder Mensch ist in den Augen Jesu wertvoll. Der kleine Zollpächter Zachäus hat dies bei seiner Begegnung mit Jesus am eigenen Leib erfahren dürfen.

Im Gottesdienst brachten sich die Kinder auf vielfältige Weise ein und zur Gabenbereitung brachten sie das Korporale, die Kerze, Blumen, Brot, Trauben und die Hostienschale zum Altar. Danach empfingen die Kommunionkinder am Tisch des Herrn zum ersten Mal den „Leib Christi“.

Musikalisch wurde der Gottesdienst sehr stimmungsvoll von Six-Päck begleitet. Zum Abschluss bedankte sich Pfarrer Angelo bei allen die zum Gelingen der Erstkommunion beigetragen haben. Ein besonderes Dankeschön gilt unserer Gemeindereferentin Michaela Hertnagel, die die Kinder und Eltern von Anfang an begleitet und unterstützt hat.

Nach dem Auszug aus der Kirche wurde die Festgemeinde musikalisch wieder von der Musikkapelle Tannau empfangen. In einer kleinen Prozession zog die Festgemeinde zum Dorfgemeinschaftshaus. Dort spielte die Musikkapelle zu Ehren der Kommunionkinder ein Ständchen.