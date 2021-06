Erstkommunion in Tannau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Annika Butscher, Sophia Rau und Adrian Schmid haben sich am Samstag, 19. Juni 2021 auf ihre Erstkommunion vorbereitet um zu erfahren, wie der Glaube an Jesus Christus das Leben trägt und bereichert. Nach dem feierlichen Einzug in die festlich geschmückte Kirche mit musikalischer Begleitung durch die Musikkapelle Tannau zelebrierten Annika, Sophia und Adrian gemeinsam mit Pfarrer Angelo und ihren Familien ihren Gottesdienst zur Erstkommunion unter dem Leitwort „Jesus mit Dir auf einer Welle“.Pfarrer Angelo richtete sich an die Erstkommunionkinder mit den Worten:

„Euer Herz wird heute in der heiligen Kommunion in der Eucharistiefeier zu einem Tabernakel. Solange Jesus in der heiligen Kommunion mit dem Tabernakel in euer Herz kommt, wird euer Herz voll Licht, Sonne, Freude und Glück sein“

Im Gottesdienst brachten sich die Kinder mit Fürbitten ein und zur Gabenbereitung brachten sie Brot, Trauben, Blumen und ihr eigens gebautes Boot mit Foto. Danach waren die Erstkommunionkinder eingeladen als junge Christen am Tisch des Herrn zum ersten Mal den „Leib Christi“ zu empfangen und in dieser besonderen Weise Jesus nahe zu sein.

Der Gottesdienst wurde musikalisch wundervoll von Daniela Bentele mit Begleitung umrahmt und Daniel Lanz überraschte die Festgemeinde mit dem Trompetensolo „Hallelujah“.

Zum Auszug aus der Kirche spielte nochmals die Musikkapelle Tannau zu Ehren der Kinder.

Zum Abschluss eines schönen Erstkommunionstag fand am Abend eine Dankandacht statt. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten die zum schönen Festtag von Annika, Sophia und Adrian beigetragen haben.