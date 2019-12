Die Zirbe, das besondere Holz, ist das Thema

Die Landfrauen von Tannau-Obereisenbach haben die Werkstatt von Christine Assfalg in Obersulgen besucht. Diese war vom unverkennbaren Duft der Zirbe durchdrungen, schreiben die Landfrauen in ihrem Bericht. Der Verkaufsraum war an diesem Nachmittag auch die Lokalität zum Kaffeetrinken.

Viele Frauen hatten sich angemeldet, die voller Erwartung den Ausführungen von Christine Assfalg zur Zirbe lauschten. Christine Assfalg stellte die Zirbe als eine „robuste Baumart“ vor. Sie wächst in einer Höhe von 1300 Meter bis zur Baumgrenze auf 2900 Meter Seehöhe. Zirben wachsen äußerst langsam und werden im Durchschnitt 200 bis 400 Jahre alt, manche können sogar ein Alter von 1000 Jahren erreichen. An einem Kurztrieb sind jeweils fünf Nadeln, bläulich grün gefärbt, sie sind dreikantig und haben eine stumpfe Spitze. Die Zirbe gedeiht am besten auf tiefgründigen Untergrund und am häufigsten wachsen sie auf sauren und nährstoffarmen Böden. Die ganz besonderen Eigenschaften und die Wirkung des Zirbenholzes sind schon seit Jahrhunderten bekannt.

Weiter berichtete Christine Assfalg, dass das Zirbenholz eine Substanz enthält, ein Enzym namens Pinosylvin, das eine toxische Wirkung auf Schadorganismen, wie Pilze und Bakterien, hat. Da Pinosylvin antibakteriell wirkt, können Vesperbrettchen aus Zirbe bedenkenlos in der Küche verwendet werden, so Assfalg. Der typisch aromatische, angenehme Duft der Zirbe hält lange an. Hauptsächlich wird das Holz zum Bau von Betten, Wandverkleidungen und Möbeln verwendet. Künstler lieben das Holz zur Herstellung von Schnitzereien und Geschenkartikeln. Auch das Rest-Holz wird verwendet, zum einen wird Zirben-Öl durch Wasserdampfdestillation aus den zerkleinerten Teilen des Holzes, der Nadeln, Zweigen und Zapfen gewonnen. Die Herstellung von Zirben-Öl ist aufwendig, der Ertrag ist nicht groß, das gewonnene Öl ist zu 100 Prozent rein und natürlich, so Assfalg.

Manches Zirbenholz wird wegen des angenehmen Duftes als Räucherwerk, Mottenholz, Späne, Hackschnitzel oder auch als Kissenfüllung verwendet. Nach einem kurzweiligen, informativen Kaffeenachmittag verabschiedeten sich die Landfrauen mit so manchem Zirben-Schmuckstück im Gepäck.