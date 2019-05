CDU-Kandidaten und Bürger besuchen Kiesgrube

Der CDU-Ortsverband Tannau hat am Freitag das Kieswerk Zwiesler in Biggenmoos besucht, wie die Partei mitteilt. Mehr als 20 Kandidaten der CDU und Bürger waren gekommen.

Vor Ort erfuhren die Besucher bei einer Führung vieles über die Technik. Es wurde die Kammerfilterpresse vorgestellt, die mit ihrem vielfältigen Potenzial in der Region einzigartig ist, heißt es in der Pressemitteilung der CDU weiter.

Danach erfuhren die Besucher, was an Rescourcenschonung und Nachhaltigkeit von der Firma Zwisler dort alles umgesetzt wird. Auch schwierige Fragen wurden detailliert beantwortet. So ging es beispielsweise um den nappen Deponieraum für unbelasteten Aushub, der das Bauen absehbar deutlich verteuern werde.

„Wenn alle Kiesgruben in der Region so arbeiten würden, wie in Biggenmoos, gäbe es weit weniger Vorbehalte gegen den Kiesabbau beim Bürger“, so das einvernehmliche Resumee der Kandidaten.

Im Anschluss an den offiziellen Teil liessen die neuen Kandidaten der CDU sich vom Ortsvorsteher die Schwerpunkte der vergangenen fünf Jahre erläutern und zeigten sich entschlossen, die „sachliche und harmonische Arbeit des Ortschaftsrates“ fortzusetzen.