Bei Sonnenaufgang auf Jesu Spuren

Alljährlich findet seit vielen Jahren in der Seelsorgeeinheit Argental der Emmausgang statt. Bei Sonnenaufgang, aber bei noch etwas kühlen Temperaturen strömten Menschen aus allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit in großer Zahl und einige auch von außerhalb nach Tannau. Der Parkplatz vor dem Friedhof war rasch gefüllt – rund 80 große und kleine „Emmausjünger“ sind gekommen. Pfarrer Anand Rajamma-Das begleitete die Gruppe.

Unterwegs hörten die Gläubigen Impulse vom Vorbereitungsteam und betrachteten die „Emmausgeschichte“. An der Treppe zum Friedhof stimmte sie das Vorbereitungsteam aus Tannau um Birgit Mailänder auf den Weg ein. Dort hörten die Teilnehmer schon den ersten Teil der Emmausgeschichte wie die beiden Emmausjünger unterwegs sind und einer begleitet sie und zu hört ihn zu im Sinne „Jesus ist bei uns in allen Lebenslagen“. Die Gläubigen sangen „Überall sehen wir deine Spuren“. Auf dem Weg zur nächsten Station waren sie eingeladen, zu zweit ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Der Weg führte sie auf dem Radweg entlang Richtung Laimnau zur Forsthütte.

Der Weg führt durch den Wald

Dort hören sie wie Jesus den Emmausjüngern die Schrift erklärte: „Wenn mir einer die Augen öffnet, da bekomme ich eine andere Sicht auf die Dinge, dann drehe ich mich nicht mehr im Kreis“. Sie waren eingeladen, ihre Erfahrung im Licht des Glaubens zu sehen und sich zu fragen: „Wo kann ich Gottes Spuren, seine Nähe und seine Führung in meinem Leben spüren?“ Der Weg führte weiter durch den Wald wieder Richtung Tannau zurück zu einem Holzstapel an einer Wegkreuzung. Dort hörten sie den nächsten Teil der Emmausgeschichte: Die Jünger laden Jesus ein „Herr bleibe bei uns, denn es wird bald Abend.“ Jesus bricht das Brot und entschwindet.

An dieser Stelle wurde ins Bewusstsein gerufen: „Wer zu Hause bleibt, kann Jesu nicht treffen, nur in Gemeinschaft“. Unterwegs am Wald entlang konnten die Gläubigen den singenden Vögeln lauschen. Die nächste Station war ein Kreuz bei Familie Müller im Silbertal auf der anderen Seite der Hauptstraße. Dieses Kreuz wurde erst dieses Jahr wieder aufgestellt und ist am Karfreitag abends von Pfarrer Reinhard Hangst geweiht worden.

Die Gruppe nahmen die Auferstehung Jesu in den Blick im Sinne des Lieds „Manchmal feiern wir ein Fest der Auferstehung“. Sie hörte den letzten Teil der Emmausgeschichte, in der die beiden Jünger nach Jerusalem zu den anderen gegangen und erzählt haben wie sie erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. An der Straße entlang zogen die Gläubigen zum Pfarrhaus zurück. „Vertrautes loslassen und neue Wege zu gehen“ hörten sie im Impuls. Pfarrer Anand gab den Segen. Anschließend gab es im Pfarrhaus Frühstück. Da der Platz im Pfarrhaus nicht ausreichte, genossen einige das Frühstück im Freien.