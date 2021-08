Leicht verletzt hat sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, auf der Kreisstraße 7711 beim Loderhof . Wie die Polizei berichtet, war der Mazdafahrer auf der schmalen Straße vermutlich zu schnell in Richtung Laimnau unterwegs. In einer Kurve übersah er einen entgegenkommenden Lastwagen zu spät, lenkte sein Auto in die Böschung, wo sich dieser überschlug . Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.