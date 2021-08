Auto überschlägt sich bei Tannau

Leicht verletzt hat sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße 7711 beim Loderhof ereignete.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mazdafahrer auf der schmalen Straße vermutlich zu schnell in Richtung Laimnau unterwegs. In einer Kurve übersah er einen entgegenkommenden Lastwagen zu spät, lenkte sein Auto in die Böschung, wo sich dieser überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Der 18-Jährige konnte aus seinem Wagen befreit werden und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um den Mazda kümmert sich ein Abschleppdienst. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Den jungen Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.