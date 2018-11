Zweitligist Ingolstadt verliert Testspiel gegen 1860 München

Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat ein Testspiel in der Länderspielpause gegen 1860 München aus der 3. Liga verloren. Die Schanzer unterlagen am Freitag in Kirchheim mit 1:2 (0:2) nach Toren der TSV-Profis Nico Karger (15. Minute) und Semi Belkahia (30.). Dem FCI reichte der Anschlusstreffer durch Dario Lezcano per Foulelfmeter (69.) nicht für ein Unentschieden. Für den Tabellenletzten der 2. Liga geht es am nächsten Sonntag mit einem Gastspiel bei Dynamo Dresden im Abstiegskampf weiter.

