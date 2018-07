Zweitligist Greuther Fürth siegt auch im fünften Testspiel

Die SpVgg Greuther hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison auch ihr fünftes Testspiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Damir Buric besiegte am Dienstag in Fürth Drittligist Würzburger Kickers mit 2:1 (0:0). Dominic Baumann brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung. Mario Maloca mit einem Kopfball (63.) und Fabian Reese (82.) bescherten dem fränkischen Zweitligisten dann den nächsten Sieg in der Vorbereitung. Die Fürther Fußballer bestreiten am Freitag (16.00 Uhr) in Öhringen gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig ihr nächstes Testspiel.

