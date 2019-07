Zweitligist 1. FC Nürnberg verpflichtet Portugiesen Medeiros

Der 1. FC Nürnberg hat gut eine Woche vor Beginn der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Spieler verpflichtet. Die Franken holten Iuri Medeiros von Sporting Lissabon nach Deutschland und statteten ihn mit einem Vierjahresvertrag aus, wie der Verein am Freitag bekanntgaben. Der Flügelspieler wurde 2015 EM-Zweiter mit der U21, ist laut Sportvorstand Robert Palikuca „hervorragend ausgebildet und hat bereits international Erfahrung gesammelt“. Der 25-Jährige meisterte am Freitag die Medizinchecks und sollte dann erstmals mit dem Team von Coach Damir Canadi trainieren.

