Zweithöchste Lawinenwarnstufe in den Alpen: Weiterer Neuschnee erwartet

In den Alpen haben die Warndienste in zahlreichen Regionen die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Vor allem in den österreichischen Bundesländern Steiermark und Salzburg war die Situation am Donnerstag laut den Experten angespannt.

Viel Neuschnee und starker Wind haben in den Nordalpen und Tauern für umfangreiche Schneeverfrachtungen gesorgt. Auch in den Chiemgauer und den Berchtesgadener Alpen in Bayern gilt derzeit oberhalb der Waldgrenze Warnstufe 4. Bereits bei geringer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, sei die Auslösung meist mittelgroßer Schneebrettlawinen wahrscheinlich, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit.

Situation verschärft sich

Die angespannte Situation dürfte in vielen Regionen bis zum Wochenende anhalten und sich teils sogar verschärfen. Das österreichische Bundesland Salzburg erwartet am Wochenende 60 bis 100 Zentimeter Neuschnee. „Zahlreiche Sperren, auch von Straßen, sind daher absehbar“, sagte Norbert Altenhofer, Leiter des örtlichen Lawinenwarndienstes, laut Mitteilung. Das Land hat daher bereits das Bundesheer um Unterstützung gebeten. Auch in Bayern rechnen die Experten am Wochenende mit einer kritischen Situation.

In den weiteren Alpenländern ist die Lage noch entspannt. In der östlichen Schweiz gilt in einigen Teilen im Osten des Landes Warnstufe 3, in Frankreich und Italien ist die Gefahr noch geringer.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende wird in den Regionen an den Alpen und im süddeutschen Bergland viel Schnee erwartet. Für alle anderen setze sich das Wetter der Marke „nasskalt“ fort, sagte Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach.

An der See und im äußersten Nordwesten und Westen soll es in der Nacht zum Samstag frostfrei bleiben, ansonsten werden Tiefstwerte zwischen -1 und -7 Grad erwartet. An den Alpen und im östlichen Bergland könne es mitunter noch kälter werden.

Wegen gefrierenden Regens könne es örtlich Glatteis geben, sagte Leyser. Auch der Schnee könne einige Probleme bereiten. In Staulagen unmittelbar an den Alpen komme bis Sonntag wohl ein halber Meter Neuschnee zusammen, punktuell auch mehr. Im Alpenvorland sei mit 15 bis 30 Zentimetern zu rechnen. „Diese regelrechten Schneemassen werden sicherlich zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr führen“, sagte der DWD-Meteorologe. Auch die höheren Lagen von Schwarzwald, Alb und Bayerischen Wald werden sich laut Leyser bis Sonntag tief verschneit präsentieren.

Im Süden und Osten kann es zu leichtem Frost zwischen 0 und -3 Grad kommen, sonst werden Tiefstwerte zwischen 4 und 0 Grad erwartet.

In der kommenden Woche setzt sich das unbeständige, wolkenreiche und feuchte Wetter laut DWD fort, wobei das Temperaturniveau im Wochenverlauf etwas zurückgehen soll. Eventuell bestehe auch in flacheren Regionen die ein oder andere „Schneeoption“.