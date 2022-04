Zweiter Verhandlungstag zur Gefangenenarbeit in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht setzt heute mit der Befragung weiterer Fachleute und Interessenvertreter seine zweitägige Verhandlung zur Gefangenenvergütung fort. Dann sollen unter anderem die Anstaltsleiter und die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe zu Wort kommen. Am ersten Verhandlungstag am Mittwoch war es in Karlsruhe unter anderem um den Stellenwert der Arbeit in den Resozialisierungskonzepten der einzelnen Bundesländer gegangen. (Az. 2 BvR 166/16 u.a.)

Nach Angaben von Vizegerichtspräsidentin Doris König bewegt sich der Stundensatz derzeit zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro. Dem liegt als Bezugsgröße das durchschnittliche Arbeitsentgelt aller gesetzlich Rentenversicherten zugrunde - Strafgefangene erhalten davon neun Prozent. Dieser Wert ist seit mehr als 20 Jahren nicht mehr angehoben worden. Geklagt haben zwei Betroffene aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. Das Urteil wird in einigen Monaten verkündet.

Ankündigung des Gerichts

Verhandlungsgliederung

BVerfG-Urteil vom 1. Juli 1998

BVerfG-Beschluss vom 24. März 2002

BVerfG-Beschluss zu Rheinland-Pfalz vom 16. Dezember 2015

Arbeitsentgelt im bayerischen Gesetz, Art. 46 BayStVollzG

Vergütung im NRW-Gesetz, § 32 StVollzG NRW

Bezugsgröße im Vierten Sozialgesetzbuch, § 18 SGB IV

Stellungnahme der BAG-S

Stellungnahme der Anstaltsleiter

DGB-Stellungnahme

Zur Gefangenenarbeit und -bezahlung in Bayern

Daten und Statistiken zum Strafvollzug

Allgemeine Infos über Verfassungsbeschwerden

© dpa-infocom, dpa:220427-99-69529/2