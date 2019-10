Zweiter Toter nach Wohnungsbrand in Freising

Nach einem Wohnungsbrand in Freising ist ein zweiter Mann gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 19-jährige Mieter am Wochenende an seinen Verletzungen. Bereits am Freitag war ein 20-jähriger Student durch den Brand ums Leben gekommen.

Das Feuer brach am frühen Freitagmorgen in der Küche aus. Nach Angaben der Polizei könnte ein defekter Kühlschrank den Brand ausgelöst haben. Ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus bemerkte Rauch und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bargen die beiden bewusstlosen Männer aus der Einzimmerwohnung. Sie wurden vor Ort reanimiert und dann in eine Klinik gebracht, wo sie später starben.

Mitteilung der Polizei