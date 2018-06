Zweite Sondersitzung des Innenausschusses zur Bamf-Affäre

Spatenstich für ein neues Brief- und Logistikzentrum am Standort Weingarten: Schwäbisch Media investiert drei Millionen Euro und erweitert seine Kapazitäten für die Tochtergesellschaft Südmail und den Zustelldienst Merkuria.

Der feierliche Spatenstich, an dem neben Kurt Sabathil, Geschäftsführer von Schwäbisch Media auch Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald teilnahm, erfolgte gestern auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe zum Druckstandort des Medienhauses in der Herknerstraße in Weingarten.