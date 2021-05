Zweite Enttäuschung für Lisa Müller mit Weltmeister-Pferd

Auch der zweite Auftritt der Dressurreiterin Lisa Müller mit ihrem neuen Weltmeister-Pferd D'avie endete mit einer Enttäuschung. Die Ehefrau des Fußballstars Thomas Müller erhielt für ihren Grand-Prix-Special-Ritt mit dem Hengst am Freitag beim internationalen Turnier in München lediglich 65,362 Prozent und kam nur auf Rang 14 nach Platz 13 am Vortag im Grand Prix. Die 31 Jahre alte Reiterin und ihr Mann hatten das Pferd, das 2019 mit dem Spanier Severo Jurado Lopez Weltmeister der Siebenjährigen geworden war, im vergangenen Jahr gekauft.

Rund zehn Prozentpunkte mehr erhielt Jessica von Bredow-Werndl im Sattel von Ferdinand. Die Mannschafts-Weltmeisterin aus Tuntenhausen bekam für den Special mit ihrem Drittpferd 75,383 Prozent und gewann wie bereits am Donnerstag. Zweite wurde Dinja van Liere aus den Niederlanden mit Haute Couture (74,043).

© dpa-infocom, dpa:210514-99-599276/3

Ergebnisse