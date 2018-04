Zweimal Pech mit der Polizei

Gleich zwei Trunkenbolde haben durch ihr ungeschicktes Verhalten die Polizei in Unterfranken auf sich aufmerksam gemacht. Ein 30-Jähriger stand am Samstagmorgen betrunken mitten auf einer Straße, als ein Auto an ihm vorbeifahren wollte. Er lief nach Angaben der Polizei auf das Fahrzeug zu und trat gegen die Vorderseite, dabei wurde der Kotflügel beschädigt. Womit mit der Mann wohl nicht gerechnet hatte: Es war ein Zivilfahrzeug der Polizei. Die Beamten kontrollierten den Mann noch vor Ort. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Ähnlich unglücklich verlief die Autofahrt eines 24-Jährigen in Miltenberg: In der Nacht auf Samstag nahm er ausgerechnet einem Streifenwagen der Polizei die Vorfahrt an einer Straßenkreuzung. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten bei ihm einen Alkoholwert von 1,04 Promille fest. Auf den jungen Mann kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.